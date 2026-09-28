Essen (ots) -Mehr Weite, mehr Komfort: DEICHMANN setzt beim Stiefel-Trend auf unterschiedliche Passformen.DEICHMANN erweitert sein Langschaftstiefel-Angebot um verschiedene Weitschaftstiefel und macht damit einen der prägendsten Schuhtrends der Saison für noch mehr Kundinnen zugänglich.Langschaftstiefel zählen zu den wichtigsten Trends der Herbst-/Winter-Saison 2026. Ob klassisch in Schwarz, in warmen Braunnuancen oder in edler Glattleder- und samtiger Wildleder-Optik - der Stiefel ist zurück und zeigt sich in dieser Saison vielseitiger denn je. Doch während die Auswahl an Farben und Materialien groß ist, stellt die Passform insbesondere im Wandenbereich viele Kundinnen vor Herausforderungen.Hier setzt die Weitschaft-Kollektion von DEICHMANN an. Sie wurde speziell für Kundinnen entwickelt, die für eine komfortable Passform eine größere Schaftweite benötigen. Das Sortiment umfasst reguläre Weitschaftstiefel sowie Weitschaft-Plus-Modelle für einen nochmals größeren Wadenumfang. Je nach individuellem Wadenumfang stehen den Kundinnen damit unterschiedliche Passformen zur Auswahl.Der Markt für Weitschaftstiefel gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eine aktuelle Analyse von Growth Market Reports¹ prognostiziert bis 2034 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,1 Prozent. Als wesentliche Wachstumstreiber nennt die Studie unter anderem das wachsende Bewusstsein für Body Positivity und Inklusivität sowie die steigende Nachfrage nach Produkten, die unterschiedlichen Körperformen und Bedürfnissen gerecht werden.Die Stiefel-Kollektion von DEICHMANN sorgt mit unterschiedlichen Materialien und Farben sowie Silhouetten - von flachen, lässigen Modellen bis hin zu eleganten Varianten mit Absatz - für eine vielseitige, trendbewusste Auswahl für die Herbst-/Winter-Saison. Die Modelle sind ab sofort in den DEICHMANN-Stores sowie im Onlineshop deichmann.com erhältlich. Im Onlineshop sind Modelle mit erweiterter Schaftweite als "Weitschaftstiefel" oder "Extraweite Weitschaftstiefel" gekennzeichnet und lassen sich so gezielt über die Suche finden.¹ Quelle: Growth Market Reports, Wide-Calf Boot Market Size, Share & Forecast 2034, aktualisiert Juni 2026.Über DEICHMANNDie DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in über 30 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt circa 4.700 Filialen und rund 40 Onlineshops. Zum Unternehmen gehören neben dem DEICHMANN-Format in der Schweiz Dosenbach, Ochsner Shoes und Ochsner Sport, vanHaren in den Niederlanden und Belgien, in den USA Rack Room Shoes sowie die SNIPES-Gruppe mit Filialen und Onlineshops in Europa und in den USA. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich das Unternehmen auf vielfältige Weise sozial, etwa über die DEICHMANN-Stiftung.Pressekontakt:DEICHMANN SEKatharina MartinDeichmannweg 945359 Essene. presse@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56381/6360764