Die Frühstart-Rente nimmt so langsam gesetzliche Formen an. Am vergangenen Freitag wurde der Gesetzentwurf erstmals im Bundestag verlesen - die Debatte folgte zugleich. Und nicht nur die Politiker, auch die Branchenverbände sind sich nicht einig. Die geförderte private Altersvorsorge, das Altersvorsorgedepot, ist bereits unter Dach und Fach und geht am 01.01.2027 an den Start. Noch nicht ganz so weit ist allerdings die geplante Frühstart-Rente, mit der der Staat den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact