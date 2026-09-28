Schuckart Consulting hat zahlreiche Berufsgruppen aus der Versicherungsbranche in einem Gehaltsvergleich unter die Lupe genommen. Die Basis liefern Gespräche der Personalberatung im Abgleich mit anderen Daten. Wo gibt es die größten Sprünge? Und wie weit sind die Gehaltsspannen auseinander? Im Jahr 2025 verbuchte die deutsche Versicherungswirtschaft 254 Mrd. Euro Beitragseinnahmen - das ist laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) mitten in einer schwachen Konjunktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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