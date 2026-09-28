Solana News: 188 Millionen Dollar fließen in ETFs und Alpenglow bringt 150 ms Finalität

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Solana-ETFs haben in der Woche vom 21. bis 25. September 188,21 Millionen Dollar an Nettozuflüssen angezogen und damit ihren Rekord gebrochen. Zum ersten Mal verzeichneten alle sieben Fonds gleichzeitig positive Zuflüsse. SOL notiert am 27. September bei 124 Dollar, plus 14,75 Prozent in einer Woche. Das Alpenglow-Upgrade erreichte am 25. September das Devnet und zielt auf 150 Millisekunden Finalität ab, 85-mal schneller als der aktuelle Wert. Die Stablecoin-Marktkapitalisierung auf Solana erreichte gleichzeitig einen Rekord von 17,4 Milliarden Dollar. Die aktuellen Solana News zeigen eine Dynamik, die viele Trader in ihrer Tragweite noch nicht erfasst haben.

Solana News: Warum SOL-ETFs ihren stärksten Wochenzufluss aller Zeiten verzeichnen

Laut BloomingBit flossen in der Woche vom 21. bis 25. September netto 188,21 Millionen Dollar in die sieben US-Spot-Solana-ETFs, der höchste Wochenwert seit dem Launch im Oktober 2025. Bitwise's BSOL-Fonds führte mit 128,46 Millionen Dollar und machte 68 Prozent des Gesamtvolumens aus. Grayscale's GSOL folgte mit 28,06 Millionen Dollar, Fidelity's FSOL zog 17,59 Millionen Dollar an.

Allein der Freitag brachte 86,67 Millionen Dollar, den höchsten Einzeltag in der Geschichte dieser Produkte, berichtet Blockonomi. Die kumulierten Gesamtzuflüsse übersteigen nun 1,61 Milliarden Dollar, und in den letzten 30 Tagen allein flossen 447,7 Millionen Dollar ein. SOL verzeichnet zwölf positive Zuflusswochen in Folge, eine Serie, die kein anderer Altcoin-ETF derzeit vorweisen kann.

Das Alpenglow-Upgrade, entwickelt vom Core-Team Anza, ersetzt den bisherigen Konsensmechanismus vollständig und zielt auf 150 Millisekunden Finalität ab. Die Fehlertoleranz steigt von 33 auf 40 Prozent der Validatoren. Das On-Chain-Handelsvolumen auf Solana übertraf am 24. September sogar Coinbase, Bybit und Kraken.

Das Bild ist klar: Institutionelles Kapital fließt in SOL wie nie zuvor. Doch SOL notiert immer noch 48 Prozent unter seinem Allzeithoch von 293 Dollar. Von 124 Dollar aus bleibt selbst im besten Fall ein begrenzter Multiplikator. Die Frage, die sich erfahrene Krypto-Investoren stellen, lautet: Wo liegt gerade das größte Verhältnis zwischen Einstieg und dem, was danach kommen kann?

Pepeto: Was SOL-Trader an diesem Presale jetzt bemerken

SOL mit 71 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kann sich verdoppeln, vielleicht verdreifachen. Aber die Renditen, die im letzten Zyklus aus frühen Meme-Coins kamen, lagen in einer völlig anderen Größenordnung. Pepeto steht genau dort: 10,38 Millionen Dollar Presale-Kapital, ein Tokenpreis von 0,000000188 Dollar, und eine funktionierende Infrastruktur, die das Projekt von leeren Versprechen unterscheidet.

Die Börse PepetoSwap ist live und erhebt null Swap-Gebühren. Auf Uniswap kostet ein 1.000-Dollar-Trade 3 Dollar, auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap nichts. Bei 200 Trades mit je 5.000 Dollar spart das 3.000 Dollar gegenüber Uniswap.

Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden für 0 Dollar. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar und brauchen Minuten bis Stunden. Ein fehlgeschlagener Transfer auf anderen Plattformen kann Gelder dauerhaft sperren. Auf Pepeto wird ein fehlerhafter Transfer automatisch zurückgebucht.

SolidProof hat vor dem Start des Presale den gesamten Code geprüft und als sicher freigegeben. Hinter dem Projekt steht der Erschaffer des allerersten Pepe-Tokens, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklungsteam. Die Börse läuft, die Bridge läuft, das Audit ist bestanden. Was noch fehlt, ist das Listing, und genau darin liegt die Chance.

Die aktuelle Presale-Phase füllt sich. Jede abgeschlossene Phase hebt den Preis auf die nächste Stufe. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den größten Abstand zwischen Einstiegspreis und dem, was nach dem Listing gehandelt wird. Wer wartet, zahlt mehr.

Fazit

Das institutionelle Geld fließt zurück, und die Solana News dieser Woche bestätigen das mit Rekordzahlen. Aber bei 124 Dollar und 71 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist SOL kein Frühphasen-Einstieg mehr. Pepeto schon. Der Erschaffer des ersten Pepe-Tokens, ein geprüfter Code, eine laufende Börse ohne Gebühren, eine Bridge, die funktioniert, und ein Presale, der sich in Millionenhöhe füllt. Im letzten Zyklus gingen die größten Renditen an die Wallets, die vor der Masse da waren. Die aktuelle Phase ist noch offen, aber sie füllt sich schneller als jede vorherige. Wer die offizielle Pepeto-Website jetzt prüft, sieht warum.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Solana News im September 2026?

SOL-ETFs verzeichneten Rekordzuflüsse von 188,21 Millionen Dollar in einer Woche, angeführt von Bitwise BSOL mit 128,46 Millionen Dollar. Alpenglow erreichte am 25. September das Devnet mit dem Ziel von 150 Millisekunden Finalität. SOL notiert bei 124 Dollar.

Was ist Pepeto und warum fällt der Coin neben Solana auf?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse und eine Cross-Chain-Bridge, die beide bereits live laufen. Ein unabhängiges Audit durch SolidProof bestätigt die Sicherheit des Codes. Bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar steigt der Preis mit jeder Presale-Phase. Alle Tools sind auf der offiziellen Pepeto-Website direkt testbar.