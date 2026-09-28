Redcare Pharmacy: Der zweite Ausbruchsversuch - diesmal mit Fundament. Und wieder kämpft die Aktie der Venloer um die 70-Euro-Marke. Der Unterschied zum letzten Versuch im Juli: Diesmal liefert das operative Geschäft die harten Fakten - nich tnur "Hoffnungen". Wer den Chart von Redcare Pharmacy in diesem Jahr betrachtet, sieht ein Muster, das Anleger nervös macht. Anfang Juli kletterte die Aktie über 71 Euro - und fiel wieder zurück. Am 3. Juli schloss sie bei 71,10 Euro, was damals das Zwischenhoch des Sommers markierte. Was folgte, war eine ernüchternde Abwärtsbewegung: Im September notierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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