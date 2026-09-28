Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 28.09.26 | Überblick für KW 40

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 51.918 Punkten in die Handelswoche. Der Index notierte damit 625 Punkte unter dem Niveau des Montags der Vorwoche, jedoch 154 Punkte über dem vorherigen Wochenschluss.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661XXX - Ticker: Dow Jones

? Key Takeaways

Knappe Entscheidung zwischen Bullen und Bären: Der Dow Jones geht mit einer neutralen Ausgangslage in die KW 40/2026. Das Setup zeigt eine leichte Tendenz gen Süden mit einer Bären-Wahrscheinlichkeit von 55 % gegenüber 45 - für das Bull-Szenario .

Der Dow Jones geht mit einer neutralen Ausgangslage in die KW 40/2026. Das Setup zeigt eine leichte Tendenz gen Süden mit einer gegenüber . Kritische Widerstände im Blick: Für eine nachhaltige Erholung muss sich der Index im Tageschart verbindlich über die SMA20 (52.295 Punkte) und die SMA50 (52.846 Punkte) zurückkämpfen. Erst dann rückt die SMA200 im 4h-Chart (52.863 Punkte) als Ziel in den Fokus.

Für eine nachhaltige Erholung muss sich der Index im Tageschart verbindlich über die und die zurückkämpfen. Erst dann rückt die SMA200 im 4h-Chart (52.863 Punkte) als Ziel in den Fokus. Schlüssellevel bei 51.682 Punkten: Hält der Dow Jones diese Marke, bestehen Chancen auf Erholungen Richtung 52.039 - 52.579 Punkte (Long-Setup). Fällt er darunter, drohen Rücksetzer bis in den Bereich von 51.149 bis 50.748 Punkten bzw. zur Daily SMA200 (Short-Setup).

Rückblick: So entwickelte sich der Dow Jones in KW 39/2026

Montag - Dienstag: Nach initialen Gewinnen am Montagmittag wurden die Erträge am Nachmittag wieder abgegeben. Der Index erholte sich im Verlauf und setzte die Aufwärtsbewegung am Dienstag fort. Das Wochenhoch wurde jedoch umgehend abverkauft.

Mittwoch bis Freitag: Zur Wochenmitte dominierte Schwäche. Erst am Donnerstagabend setzte eine Stabilisierung ein, die sich am Freitag fortsetzte.

Wochenschluss: Der Dow Jones ging schließlich bei 51.861 Punkten aus dem Markt. Zum Start der neuen Woche zeigte sich der Index im Frühhandel wieder etwas schwächer.

Chart-Datenüberblick: Dow Jones 2026 (KW 29 - KW 39)

Woche Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 29/2026 52.914 51.993 52.191 -548 921 30/2026 52.560 51.577 51.936 -255 983 31/2026 52.966 51.569 52.395 +459 1.397 32/2026 54.796 52.746 54.054 +1.659 2.050 33/2026 54.266 53.656 53.717 -337 610 34/2026 53.766 52.792 53.270 -447 974 35/2026 53.832 53.167 53.565 +295 665 36/2026 53.780 52.682 53.235 -330 1.098 37/2026 53.262 51.985 52.582 -653 1.277 38/2026 52.686 51.202 51.764 -818 1.484 39/2026 52.493 51.149 51.861 +97 1.344

Durchschnittliche Range 2026: 1.324 Punkte

1.324 Punkte Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 18 - 21

Fazit des Rückblicks: Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen unter den Marken der Vorwoche. Dennoch konnte nach drei Verlustwochen in Folge wieder ein kleiner Wochengewinn verbucht werden. Die Handelsspanne (Range) lag über dem Jahresschnitt....

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