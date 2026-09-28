München (ots) -Baros Maldives lädt seine Gäste vom 22. Dezember 2026 bis zum 7. Januar 2027 zu einem besonderen Feiertagsprogramm ein. Das Programm kombiniert traditionelle Festtagsbräuche mit maledivischer Kultur, exklusiver Gastronomie und Naturerlebnissen im Indischen Ozean.Die Festtage beginnen am 22. Dezember mit dem feierlichen Erleuchten des Weihnachtsbaums, gefolgt von einem Programm, das Festtagstraditionen mit lokaler Kultur vereint. Besucher nehmen an einem Weihnachtsgebäck-Workshop teil oder entdecken im Kochkurs "Ocean, Coconut & Spice" heimische Aromen und Zutaten. Der Maldivian Heritage Evening stellt regionale Brauchtümer vor, während der Island Christmas Market zum Schlendern einlädt.Auch während der Festtage bleibt der Ozean das Herzstück des Baros-Erlebnisses. Gäste können den Tag bei einer Sunrise Nooma-Segelfahrt begrüßen, bei Sonnenaufgang oder in der Dämmerung zum Angeln ausfahren, mit dem Meeresbiologie-Team das Hausriff erkunden oder an einer Delfinbeobachtungs-Bootstour teilnehmen. Private Yachtfahrten, Besuche auf bewohnten Inseln sowie Ausflüge nach Malé bieten weitere Möglichkeiten, die faszinierenden Facetten der Malediven kennenzulernen. Das kulinarische Angebot bündelt exklusive Gastronomie-Erlebnisse auf der gesamten Insel. Zu den Höhepunkten zählen ein Sake-Pairing-Dinner, ein fünfgängiges Great Gatsby Dinner sowie ein von den sieben Weltmeeren inspiriertes Champagne Dinner. Ein Butcher's Block-Buffet, ein Omakase-Tasting-Lunch und eine Master Chef Tuna Carving Show & Tasting ergänzen das Angebot. Geführte Weinevents, Mixology-Kurse und das Island Crafted Cocktails-Erlebnis runden die Abende ab.Am Heiligabend lädt The Lighthouse zu einem Cocktailempfang ein, bevor es zum Christmas Eve Gala Dinner ins Lime geht. Der erste Weihnachtsfeiertag spiegelt den sanften Inselrhythmus wider - mit ausgedehntem Frühstück, festlichen Aktivitäten sowie Zeit an Strand und Lagune im Kreise von Familie und Freunden. Der Silvesterabend beginnt im Baros Maldives mit einem festlichen Cocktailempfang, gefolgt von einem Gala-Abendessen mit Live-Entertainment sowie dem Countdown ins Jahr 2027. Am Neujahrstag lockt ein festlicher Brunch, bevor das Programm mit Wellness- und Kulinarik-Highlights weitergeht - darunter ein Degustationsmenü direkt am Strand, musikalisch live begleitet von Geige und Saxofon. Auch für jüngere Gäste gibt es besondere Erlebnisse: Ein Mocktail-Workshop, Weihnachtskekse-Backen und kindergerechte Insel-Abenteuer bringen Familien zusammen und ermutigen Nachwuchsentdecker dazu, Baros auf ihre ganz eigene Weise zu erkunden.Während der gesamten Saison ergänzen Live-Musik, Vorträge des Meeresbiologie-Teams, Yoga und Meditation die Aktivitäten, gepaart mit den besonderen Freuden des Insellebens: eine frische Kokosnuss unter Palmen, Baden in der Lagune, ein Nachmittag am Meer oder Drinks zum Sonnenuntergang mit Blick auf das Wasser.Im Baros Maldives ist die Feiertagssaison ein Fest der Gemeinschaft und der Freude am Meer, der Insel und ihren Bewohnern. Weihnachten und Neujahr werden hier nicht nur durch ihren Anlass geprägt, sondern durch Menschen, Aromen und die Momente, die Baros Maldives so einzigartig machen.Baros Maldives Luftaufnahmen hier (https://urm-my.sharepoint.com/personal/hanaan_rasheed_baros_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhanaan_rasheed_baros_com%2FDocuments%2FDesktop%2FPhotography%2FBrand%20Shoot%20-%20Chris%2FShoot%202025%2F1.%20IMAGES%202025%2Flighthouse%20aerials&ct=1789465548605&or=WORD-WEB.BODY.NT&ga=1) | Offizielles Bildmaterial von Baros hier (https://drive.google.com/drive/folders/1aOtZEhan02taTvRDY_lXPWAp-AAD8nOv)Pressekontakt:FINN Partners GermanySaskia Strobl und Bibiana Müller BerdonésBarosDACH@finnpartners.comOriginal-Content von: Baros Maldives, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181972/6360799