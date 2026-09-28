Madrid, Spanien (ots) -Wenige Tage vor der Fruit Attraction 2026 warnen die kolumbianischen Bananenverbände AUGURA und ASBAMA: Sinkende Produktivität, Klimafolgen, die Aufwertung des Peso und steigende Kosten schränken die Fähigkeit der Branche ein, mehr als 200.000 Arbeitsplätze zu sichern und den wachsenden sozialen und ökologischen Anforderungen des europäischen Marktes gerecht zu werden.Die kolumbianische Bananenbranche wird auf der Fruit Attraction, die vom 6. bis 8. Oktober in Madrid stattfindet, in einer besonders schwierigen Situation vertreten sein. Während der europäische Markt seine Nachhaltigkeitsstandards erhöht, sehen sich die Erzeuger mit einer Kombination von Faktoren konfrontiert, die die Einhaltung dieser Standards verteuert und die Margen der Branche schmälert.Im Jahr 2026 wurden mehr als 1.200 Hektar Bananenanbaufläche durch Überschwemmungen und mehr als 3.000 Hektar durch schwere Stürme in Mitleidenschaft gezogen. Angesichts dieser und weiterer Klimafolgen gehen AUGURA und ASBAMA davon aus, dass die Produktivität der Branche um rund 20 % zurückgehen könnte.Zum Produktionsrückgang kommt ein anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld hinzu. Die Aufwertung des Peso gegenüber dem US-Dollar verringert die Einnahmen in Landeswährung in einer Branche, die im Wesentlichen auf den Export ausgerichtet ist. Gleichzeitig steigen die Kosten durch die Verteuerung von Betriebsmitteln und Düngemitteln, die zur Einhaltung internationaler Standards erforderlichen Investitionen sowie die Anhebung des Mindestlohns in Kolumbien um nahezu 23 % im laufenden Jahr.Die Bedingungen könnten sich in den kommenden Monaten weiter verschärfen. Das Institut für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien (IDEAM) hat vor einer Verstärkung von El Niño gewarnt und die Wahrscheinlichkeit, dass das Phänomen eine in den vergangenen Jahrzehnten nicht verzeichnete Intensität erreicht, auf 75 % angehoben. Für eine landwirtschaftliche Tätigkeit, die von der Wasserverfügbarkeit, der Temperatur und der Stabilität der Produktionszyklen abhängt, bringt ein Szenario mit weniger Niederschlägen und zunehmendem Wasserstress zusätzliche Unsicherheit hinsichtlich Produktion und Kosten mit sich.Das größte Risiko geht über die Rentabilität der Betriebe hinausMehr als 200.000 Arbeitsplätze hängen unmittelbar von der kolumbianischen Bananenwirtschaft ab. Seit mehr als 38 Jahren haben Erzeuger und Beschäftigte ein Modell des sozialen Dialogs und der Tarifverhandlungen aufgebaut, das Fortschritte bei der Überführung von Arbeitsverhältnissen in formelle Beschäftigung, bei der Beschäftigungsstabilität und bei der Verbesserung der Lebensbedingungen Tausender Familien in den Anbauregionen des Landes ermöglicht hat."Kolumbien hat gezeigt, dass Bananenproduktion mit formeller Beschäftigung, sozialem Dialog und hohen Nachhaltigkeitsstandards möglich ist. Unsere Botschaft an die europäische Wertschöpfungskette lautet, dass dieses Modell auch wirtschaftlich tragfähig sein muss. Wir können nicht weiterhin immer höhere Kosten tragen, ohne bei der gemeinsamen Verantwortung aller Marktakteure voranzukommen", erklärte Emerson Aguirre Medina, geschäftsführender Präsident des kolumbianischen Bananenerzeugerverbands Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA).Dieses Modell zu erhalten erfordert finanzielle MittelBananen zu produzieren, die den Erwartungen des europäischen Marktes entsprechen, bedeutet, Löhne und soziale Absicherung, Infrastruktur, Zertifizierungen, Rückverfolgbarkeit, Umweltschutz, Pflanzengesundheit, Klimaanpassung und die Einhaltung zahlreicher internationaler Standards zu finanzieren.Die Verbände stellen diese Anforderungen nicht infrage. Die Branche hält an ihrem Engagement für Nachhaltigkeit, existenzsichernde Löhne und Umweltschutz fest. Zur Diskussion steht, wie diese Ziele in einem wirtschaftlichen Umfeld mit immer engeren Handlungsspielräumen finanziert werden können."Es geht nicht einfach darum, wie viel die Produktion einer Kiste Bananen kostet. Es geht darum, welche Art von Wertschöpfungskette wir für die kommenden Jahre aufbauen wollen und wie entschlossen Europa ist, ein Modell zu erhalten, das formelle Beschäftigung schafft, die Umwelt schützt und ganze Gemeinschaften in unseren Regionen trägt. Kolumbien hat gezeigt, dass es weiterhin ein verlässlicher Lieferant nachhaltig erzeugter Bananen für Europa sein will. Nun brauchen wir eine Weiterentwicklung dieser Beziehung hin zu einem Modell, in dem der Wert unserer Erzeugnisse auch den Aufwand, die Investitionen und die Risiken widerspiegelt, die wir auf uns nehmen, um dies zu ermöglichen. Nachhaltige Bananen dürfen nicht nur auf dem Betrieb nachhaltig sein: Sie müssen es entlang der gesamten Wertschöpfungskette sein", erklärte abschließend José Francisco Zúñiga Cotes, geschäftsführender Präsident von ASBAMA, dem Verband der Erzeuger und Vermarkter aus Magdalena, Cesar und La Guajira.Daher schlagen AUGURA und ASBAMA im Rahmen dieser bedeutenden Messe vor, mit Supermärkten, Importeuren, Handelsunternehmen und europäischen Großabnehmern einen Dialog über die Verteilung von Wert, Kosten und Risiken entlang der Wertschöpfungskette aufzunehmen. Der Preis der Früchte darf nicht ausschließlich als kommerzielle Größe betrachtet werden.Der Vorstoß beschränkt sich weder auf die Forderung nach einem höheren Preis noch zielt er darauf ab, den wirtschaftlichen Druck auf ein anderes Glied der Kette zu verlagern. Die Erzeuger fordern, dass die gesamte Wertschöpfungskette eine Realität anerkennt: Nachhaltigkeit hat ihren Preis, und ihre Finanzierung muss gemeinsam getragen werden. Entscheidend ist die Fähigkeit der Wertschöpfungskette, menschenwürdige Beschäftigung, produktive Investitionen und die Entwicklung in den Regionen, in denen die Branche tätig ist, dauerhaft zu sichern.Pressekontakt:Laura Martínez UribeCorreo electrónico: lmartinez@augura.com.coTeléfono: +57 (324) 3552922Original-Content von: AUGURA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173467/6360798