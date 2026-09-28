Bis zu 27,9% Kupferanteil: Jetzt drehen sich die Bohrer in Mexiko

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Centenario Gold meldet den Beginn seines ersten Bohrprogramms auf dem Los-Reyes-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Mit fünf bis sechs Bohrlöchern über insgesamt rund 1.500 Meter soll untersucht werden, ob sich die bereits beprobten Kupfer-, Zink-, Silber-, Gold- und Molybdän-Vorkommen in größere Tiefen fortsetzen.
Centenario Gold meldet den Beginn seines ersten Bohrprogramms auf dem Los-Reyes-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Mit fünf bis sechs Bohrlöchern über insgesamt rund 1.500 Meter soll untersucht werden, ob sich die bereits beprobten Kupfer-, Zink-, Silber-, Gold- und Molybdän-Vorkommen in größere Tiefen fortsetzen.
Zwei historische Bergbauzonen im Fokus
Die Bohrlöcher sollen zwischen 200 und 500 Meter tief reichen. Im Mittelpunkt stehen die Schachtzonen Jibosa und Tueda auf der Konzession El Rey. Sie liegen entlang einer von Norden nach Süden verlaufenden mineralisierten Skarn-Zone. Als Skarn bezeichnen Geologen Gestein, das durch den Kontakt von heißem Magma mit kalkreichem Umgebungsgestein verändert wurde und dabei Metalle aufnehmen kann. President und CEO Doug Fulcher teilte mit, das Programm solle vor allem die Fortsetzung der Zonen in mehr als 100 Metern Tiefe prüfen. Die Zielgebiete befinden sich in alten Grubenbereichen, in denen ASARCO früher kupfer-, zink- und silberhaltiges Skarn-Gestein abgebaut habe.
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