München (www.fondscheck.de) - Onur Erzan wurde mit Wirkung zum 1. April 2027 zum President und Chief Executive Officer von AllianceBernstein ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das hat das Unternehmen zum Wochenende bekannt gegeben. AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB) und AllianceBernstein L.P. ("AB"), ist ein weltweit führender Vermögensverwalter und eine Tochtergesellschaft von Equitable Holdings, Inc. (NYSE: EQH). Erzan folgt auf Seth Bernstein, der nach fast zehn Jahren an der Spitze des Unternehmens zum 31. März 2027 seinen Ruhestand antritt. Seine Rolle im Board of Directors von AB wird Bernstein weiter ausfüllen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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