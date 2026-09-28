In der aktuell eher düsteren Gemengelage haben sich die Anleger in Frankfurt heute weiter an den Strohhalm der Diplomatie geklammert. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie fragil diese Hoffnung aber ist, lässt sich derzeit besonders gut an den Öl- und Goldpreisen ablesen. Jede Nachricht über mögliche Fortschritte oder Rückschläge bei den Verhandlungen sorgt unmittelbar für Bewegung. Öl und Gold sind derzeit die Seismografen der Diplomatie im Nahen Osten - und die Aktienmärkte tanzen nach ihren Ausschlägen.



Zeitgleich gerät die bislang wichtigste Stütze der Aktienrally jetzt von zwei Seiten ins Wanken. Zum einen nehmen die Sorgen um den Hyperscaler Oracle und die Finanzierung der enormen Investitionen in KI-Rechenzentren zu. Zum anderen zwingt die Trainingspause von OpenAI die Anleger dazu, ihre bisherigen Annahmen über Wachstum und Monetarisierung im KI-Sektor neu zu kalkulieren. Nach der Euphorie der vergangenen Monate beginnt damit zunehmend die Phase der finanziellen Beweisführung. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, wie viel Geld in KI investiert wird, sondern wann und in welchem Umfang dieses Kapital entsprechende Erträge abwirft.



Die Situation am Gesamtmarkt wird dadurch fragiler und könnte in den kommenden Handelstagen für deutlich höhere Volatilität sorgen. Gleichzeitig bleiben die hohen Energiepreise ein erheblicher Bremsklotz für den Aktienmarkt. Sollten sie nicht bald deutlich zurückgehen, drohen die Folgen weit über die nächsten Inflationsdaten hinauszureichen. Schwächerer Konsum und weitere Zinserhöhungen könnten Unternehmen und Verbraucher über mehrere Quartale belasten.



Auch für die Staaten wird die Rechnung zunehmend unangenehm. Bleiben die Renditen auf hohem Niveau, steigen die Kosten für die Refinanzierung der hohen Staatsverschuldung und schränken damit den finanziellen Spielraum der Regierungen ein. Aus einem kurzfristigen Energiepreisschock könnte so zunehmend eine längerfristige Belastung für Konsum, Unternehmen und Staatshaushalte werden.



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