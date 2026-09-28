Bei PayPal ist nach dem kräftigen Anstieg vom Freitag schon wieder etwas Ruhe eingekehrt. Die Aktie gibt heute einen Teil der Gewinne ab, nachdem zuvor neue Übernahmegerüchte für einen Sprung von rund +5% gesorgt hatten. Ganz vom Tisch ist die Story damit nicht, viel greifbarer ist aber eine andere Meldung. PayPal bekommt über Metas neuen KI-Agenten Muse Zugang zu einem Bereich, der beim Online-Shopping in den kommenden Jahren deutlich größer werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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