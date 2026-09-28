Starship hat heute erstmals die Erdumlaufbahn erreicht und dabei direkt 26 Starlink-V3-Satelliten ausgesetzt. Für das Unternehmen ist das deutlich mehr als nur der nächste erfolgreiche Testflug. Starship hängt inzwischen an fast allen großen Wachstumsplänen von SpaceX, vom weiteren Ausbau von Starlink bis hin zu den langfristigen Plänen rund um KI-Rechenzentren im All. Starship erreicht erstmals den Orbit Der 14. Testflug war für SpaceX ein ziemlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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