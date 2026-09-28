Bei der Ballard Power-Aktie zeigen sich nach dem massiven Abverkauf erste Stabilisierungsversuche. In meiner Analyse von Anfang September hatte ich nach dem Bruch von 2,22 US$ zunächst einen Rücklauf über 2,08 US$ bis in die Unterstützungszone um 1,90 US$ präferiert. Dieses Szenario wurde inzwischen nahezu punktgenau abgearbeitet und mit aktuell 2,09 US$ behauptet sich der Titel wieder knapp oberhalb der psychologisch wichtigen 2-US$-Marke. Ob daraus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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