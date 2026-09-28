Ein Blick in Apples eigene Software hat Details zu drei kommenden Geräten offengelegt. Erwartet werden sie schon im nächsten Monat. Apple hat sich offenbar erneut selbst verraten: Im Code seiner Betriebssysteme und Apps stecken Hinweise auf drei neue Produkte. Gefunden hat sie Aaron Perris, der sich darauf spezialisiert hat, unveröffentlichtes Material in Apples Software aufzuspüren. Es geht um das Apple TV 4K in vierter Generation, den Homepod Mini ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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