© Foto: Boris Roessler - dpaApollo warnt davor, dass KI-gestützte Geldagenten eine Massenflucht von Einlagen aus US-Banken auslösen könnten.
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Torsten Slok, Chefökonom von Apollo Global Management, warnt vor einer möglichen Massenflucht von Einlagen aus US-Banken durch KI-gestützte Geldagenten. Diese Assistenten könnten Bankguthaben privater Haushalte automatisch auf höher verzinste Fintech- und Online-Plattformen transferieren, die Zinssätze zwischen 3,3 und 5,0 Prozent bieten. Damit könnten traditionelle Banken unter erheblichen Druck geraten, sobald solche Instrumente zum Standard werden.
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