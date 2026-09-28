BRÜSSEL (dpa-AFX) - Von dem Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul geht nach Einschätzung von EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas ein klares Signal aus. Dieses laute, dass Moskau nicht bereit sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Es sei nun für jeden sehr deutlich, dass Russland überhaupt kein Interesse an Frieden habe, sagte Kallas nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel. Außerdem behandele man seinen Gesprächspartner nicht auf diese Weise. Interessant sei, dass viele Akteure außerhalb Europas zuletzt gesagt hätten, man solle mit den Russen sprechen, und dann werde es ein Ergebnis geben.

Gespräch ohne Annäherung



Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte sich am Samstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Das erste bilaterale Treffen der Außenminister der beiden Länder seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dauerte 20 Minuten.

In dem Gespräch ging es nach deutschen Angaben um den Ukraine-Krieg und den Fund einer mutmaßlich russischen Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen. Nach Einschätzung Lawrows brachte die Unterredung nichts Neues. Er habe dem deutschen Außenminister gesagt: "Sie hätten mich einfach anrufen und mir sagen können "Lesen Sie meine Erklärung"."/aha/DP/jha