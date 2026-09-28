Unter der Eiskruste des Saturnmondes Enceladus verbirgt sich ein Ozean, dessen Eignung für außerirdisches Leben in der Astronomie lange umstritten war. Zwei aktuelle Studien liefern nun konkrete Antworten auf dieses Rätsel. Um herauszufinden, ob biologische Prozesse auf Enceladus überhaupt ablaufen können, hat ein Forschungsteam in der ersten der beiden Untersuchungen das unwirtliche Milieu im Labor exakt nachgestellt. Unter der Leitung von Vanessa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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