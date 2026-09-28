Baden-Baden (ots) -Eine geschlossene Gesellschaft, ein plötzlicher Todesfall, gravierende Tatmotive und kein einziges Alibi: Autor und Regisseur Adrian Goiginger hat den neuesten Fall des Stuttgarter Ermittlerteams im Fernsehturm angesiedelt. Tatverdächtig sind die Gäste einer Familienfeier, die die Beobachtungsgabe und Kombinationsfähigkeit von Thorsten Lannert und Sebastian Bootz herausfordern. An der Seite von Richy Müller und Felix Klare stehen Christian Pätzold, Christina Hecke, Julischka Eichel, Michael Pink, Michael Tschernow, Evelin Schwarz, Peter Lehmann, Vassily Kazakos, Sophie Lutz und Jürgen Hartmann vor der Kamera von Andreas Schäfauer. Gedreht wird im SWR Fernsehturm Stuttgart noch bis zum 8. Oktober.Giftmord beim FestessenEine kleine, feine Geburtstagsfeier im Kreis der Familie und einiger enger Freunde: Weingutbesitzer Walter Mentele feiert seinen 80. Geburtstag hoch oben im Restaurant des Stuttgarter Fernsehturms und hat dazu seine beiden Töchter, den Schwiegersohn, die beiden Enkel, einen Jugendfreund und die Geschäftsführerin des Weinguts samt ihrem Ehemann eingeladen. Der Abend läuft erstaunlich gut, bis dieser Geschäftsführerin plötzlich übel wird. Als sie aus dem Raum eilt, bricht sie vor den Augen von Thorsten Lannert und Sebastian Bootz zusammen, die völlig privat für ein Feierabendbier auf dem Turm sind. Ihre Rettungsversuche bleiben vergeblich, Ute Apostolos erstickt. Sofort im Arbeitsmodus, lassen die Kommissare den Turm sperren und beginnen mit der Untersuchung des Todesfalls. Dass es sich um einen Tod durch Gift handelt, ist schnell klar. Ebenso, dass der Täter oder die Täterin unter den verbliebenen Gästen vermutet werden kann. Diese verlieren unter den bedrückenden Umständen schnell den Firnis der harmonischen Gesellschaft. Vorwürfe, Abneigungen und Verdächtigungen kommen zum Vorschein, unter denen die Kommissare ihren Weg zur Wahrheit finden müssen.Das TeamDer "Tatort - Mord im Turm" ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführender Produzent ist Grischa Sautter. Montage Sabine Engel-Garscha, Szenenbild Urs Beuter, Kostümbild Teresa Grosser, Besetzung Stefany Pohlmann. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard.Foto zum Dreh über ARD-Foto.deInformationen unter swr.li/dreharbeiten-tatortNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6360857