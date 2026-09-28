Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
21/09/2026
FR0014000MR3
20 000
77.6288
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
21/09/2026
FR0014000MR3
10 000
77.7550
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
22/09/2026
FR0014000MR3
20 000
78.5318
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
22/09/2026
FR0014000MR3
10 000
78.5809
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
23/09/2026
FR0014000MR3
21 739
77.7985
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
23/09/2026
FR0014000MR3
8 261
78.0698
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
24/09/2026
FR0014000MR3
20 000
77.3181
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
24/09/2026
FR0014000MR3
10 000
77.4430
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
25/09/2026
FR0014000MR3
20 000
77.3466
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
25/09/2026
FR0014000MR3
9 644
77.2925
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
25/09/2026
FR0014000MR3
356
76.9600
TQEX
TOTAL
150 000
77.7553
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
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Contacts:
Eurofins Scientific SE