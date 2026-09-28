Zwei kanadische Investmentbanken covern diese Aktie - Beide stufen sie mit Buy ein

Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases from 21st September to 25th September 2026

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In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme

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