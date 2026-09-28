Boomi wurde in einer Bewertung von Software zur Orchestrierung agentenbasierter Prozesse als Leader ausgezeichnet

Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass es in The Forrester Wave: Adaptive Process Orchestration Software, Q3 2026 als Leader ausgezeichnet wurde. In dem Bericht wurden 13 Anbieter bewertet, wobei Boomi in der Kategorie "Strategie" die höchste Punktzahl erzielte.

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Boomi Named a Leader and Secures Highest Score in the Strategy Category in Adaptive Process Orchestration Software Evaluation

Dem Bericht zufolge beruht die "überdurchschnittliche Roadmap von Boomi auf einem starken internen Innovationsprozess, der Beiträge von Partnern und Kundenfeedback einbezieht, während sich die jüngsten Investitionen darauf konzentrieren, die Datenhoheit und -kontrolle der Kunden in Regionen zu unterstützen, in denen Hoheitsfragen von Bedeutung sind." In dem Bericht wird zudem die herstellerneutrale Steuerungsebene von Boomi für die agentenbasierte Automatisierung als Grundlage für die Expansion des Unternehmens in den Markt für Prozessautomatisierung angeführt ein Ansatz, der durch jüngste Übernahmen wie die von Lunar.dev, einer KI-Gateway-Plattform, untermauert wird.

"Es ist uns eine Ehre, in dieser neuen Bewertung als 'Leader' ausgezeichnet worden zu sein, und wir sind stolz darauf, in der Kategorie 'Strategie' die höchste Punktzahl erzielt zu haben", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Wir sind der Ansicht, dass diese Auszeichnung unsere kontinuierlichen Investitionen in eine offene, herstellerneutrale Plattform widerspiegelt, die Unternehmen dabei unterstützt, agentenbasierte KI und Automatisierung mit der für den Produktivbetrieb erforderlichen Kontrolle, Transparenz und dem nötigen Vertrauen zu koordinieren."

Im Bericht heißt es: "Boomi verfügt über alle erforderlichen Funktionen, um automatisierte Prozesse schnell und umfassend an veränderte Anforderungen anzupassen, einschließlich des Wechsels zwischen großen Sprachmodellen (LLM) und feinkörniger Anpassungen des Datenzugriffs." Forrester stellt zudem fest, dass die Plattform von Boomi eine umfangreiche Low-Code-Entwicklungsumgebung bietet, die überdurchschnittliche Funktionen umfasst, darunter DevOps-Integration, integriertes Kontextmanagement, Audit-Protokollierung und einheitliche Überwachung.

Die Boomi Enterprise Platform bildet die aktive Datengrundlage für das "agentenbasierte Unternehmen". Durch die Vereinheitlichung von Agenten-Design und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement ermöglicht Boomi es Unternehmen, durchgängige Prozesse über Anwendungen, Daten, APIs und KI-Agenten hinweg zu orchestrieren und dabei die freie Wahl der Anbieter und Modelle zu bewahren.

In diesem Forrester Wave-Bericht erhielt Boomi die höchstmöglichen Bewertungen in sechs Kriterien: Designumgebung, Anpassungsfähigkeit der Architektur, Innovation, Roadmap, Akzeptanz sowie Observabilität, Kontrolle und Governance im Betrieb. Boomi wurde in der Bewertung zudem als einer von nur vier Leaders ausgezeichnet.

Die wichtigsten Ergebnisse von Boomi aus dem The Forrester Wave: Adaptive Process Orchestration Software, Q3 2026

Höchste Punktzahl in der Kategorie "Strategie": Boomi erzielte die höchste Punktzahl im Bereich "Strategie".

Innovation, Roadmap und Umsetzung: Boomi erzielte in allen drei Kriterien die höchstmöglichen Punktzahlen.

Transparenz und Unternehmensführung: Forrester vergab an Boomi die höchstmögliche Punktzahl im Kriterium "Operative Beobachtbarkeit, Kontrolle und Governance".

Anbieterunabhängige Strategie: Forrester führt an, dass Boomi dank seiner herstellerunabhängigen Steuerungsebene und der Übernahme von Lunar.dev in den Bereich der Prozessautomatisierung expandieren kann.

Umfassende Entwicklungsumgebung: Dem Forrester-Bericht zufolge bietet die Plattform von Boomi eine umfangreiche Low-Code-Entwicklungsumgebung mit herausragenden Funktionen wie DevOps-Integration, integriertem Kontextmanagement, Audit-Protokollierung und einheitlicher Überwachung.

Den vollständigen Forrester-Wave-Bericht finden Sie hier.

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Über Boomi

Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, unterstützt das agentengestützte Unternehmen, indem Daten unternehmensweit zum Leben erweckt werden. Die Boomi Enterprise Plattform ist die aktive Datengrundlage, die die unverzichtbare Agenteninfrastruktur bereitstellt, um die Agententransformation voranzutreiben. Durch die Vereinigung von Agentendesign und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement in einer einzigen Plattform befähigt Boomi Organisationen dazu, das Potenzial der KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Mit dem Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und unterstützt durch ein globales Netzwerk von über 800 Partnern befähigt Boomi Unternehmen jeder Größe dazu, schneller zu agieren, effizienter zu arbeiten und Innovationen in großem Maßstab zu realisieren. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

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