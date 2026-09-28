DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 1. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 1. Zwischenmeldung

München (pta000/28.09.2026/17:19 UTC+2)

Im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 27. September 2026 wurden insgesamt Stück 290.986 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 24.09.2026 XETRA 94.944 143,8888 CBOE DXE 31.000 143,8579 Aquis Exchange 10.000 143,9530 Turquoise Europe 10.000 143,9446 Summe 145.944 143,8905 25.09.2026 XETRA 105.063 144,8288 CBOE DXE 24.979 144,5483 Aquis Exchange 7.500 144,8593 Turquoise Europe 7.500 144,8927 Summe 145.042 144,7854

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 27. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 290.986 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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September 28, 2026 11:19 ET (15:19 GMT)