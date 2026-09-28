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Dow Jones News
28.09.2026 17:57 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. September 2026 - vorläufige Fassung

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. September 2026 - vorläufige Fassung 

=== 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September 
     HVPI 
     PROGNOSE: +5,1% gg Vj 
     zuvor:  +4,6% gg Vj 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE: 98,9 
     zuvor:  98,4 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE: -4,9 
     zuvor:  -5,3 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -16,5 
     Vorabschätzung: -16,5 
     zuvor:     -15,5 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Griechenlands Finanzminister 
     Pierrakakis bei Finanzplatzkonferenz der Bundesbank 
     (13:30 Sewing, 15:15 Cipolline und Orlopp) 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 14:30 CA/BIP Juli 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September 
     PROGNOSE: 89,2 
     zuvor:  98,4 
*** 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey, August 
*** 18:40 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede im Detroit Economic Club 
*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Illinois 
     Manufacturers' Association Event 
*** 19:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei London School of Economics Event 
*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede in der University at Buffalo 
 
    - US/Einfuhrverbot für Milcherzeugnisse, Motorräder und Alkohol 
     aus Kanada tritt in Kraft 
***   - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag 
***   - DE/BMW AG, Kapitalmarkttag 
    - DE/Medios AG, Kapitalmarkttag 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/apo/kla

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September 28, 2026 11:21 ET (15:21 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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