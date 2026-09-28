Die Zertifizierung definiert grundlegende Sicherheitsstandards für das Netzwerk des deutschen EU-Standorts von Horizon3 zur Wahrung der Datenhoheit

Horizon3, das auf KI-native proaktive Sicherheit spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein NodeZero-AWS-EU-Netzwerk nach Cyber Essentials Plus zertifiziert wurde. Das Netzwerk unterstützt den EU-Standort von Horizon3 in Deutschland, der die Datenhoheit in der EU gewährleistet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260928952495/de/

Horizon3 Earns Cyber Essentials Certification Covering NodeZero EU Network

Unternehmen nutzen NodeZero, um ihre Produktivumgebungen zu testen und Schwachstellen aufzudecken, die von Angreifern ausgenutzt werden können. Bei der Bewertung der Plattform selbst müssen Kunden und Partner auch wissen, welche Sicherheitsstandards für die zugrunde liegende Infrastruktur gelten. Das Cyber Essentials-Zertifikat weist aus, welcher klar abgegrenzte Teil dieser Infrastruktur geprüft wurde und nach welchen Sicherheitskriterien die Prüfung erfolgte.

Cyber Essentials wurde vom britischen National Cyber Security Centre entwickelt und umfasst fünf grundlegende Sicherheitsmaßnahmen: Firewalls, sichere Konfiguration, Sicherheitsupdates, Benutzerzugriffskontrolle und Schutz vor Schadsoftware. Grundlage der Zertifizierung ist eine Selbsteinschätzung des Unternehmens, die von einem Prüfer kontrolliert wird.

"Um die sensibelsten Workloads in Großbritannien unterstützen zu können, müssen wir die Standards erfüllen, die für die britischen Cybersicherheitsverantwortlichen maßgeblich sind", so Snehal Antani, CEO und Mitbegründer von Horizon3. "Die Berechtigung, die sensibelsten Workloads Großbritanniens zu unterstützen, ist für unsere Strategie im Bereich souveräner Cybersicherheit entscheidend. Cyber Essentials Plus ist der nächste Meilenstein auf diesem Weg."

Die UK Cyber Essentials-Zertifizierung bestätigt:

Unabhängig geprüfte und verifizierte Kontrollen der Informationssicherheit

Proaktiver Schutz vor gängigen Angriffsvektoren

Zusätzliche Sicherheit für britische Kunden und Unterstützung bei der Erfüllung ihrer eigenen Sicherheitsanforderungen

Kontinuierliches Engagement von Horizon3 für die Verbesserung der Informationssicherheit und Servicebereitstellung

Der EU-Standort von Horizon3 ist eine eigenständige NodeZero-Instanz in Deutschland. Mit NodeZero können Kunden ihre Umgebungen eigenständig testen, nachvollziehen, wie sich einzelne Schwachstellen zu Angriffspfaden verbinden, Behebungsmaßnahmen anhand ihrer nachgewiesenen Auswirkungen priorisieren und überprüfen, ob diese erfolgreich waren. Darüber hinaus gibt die Zertifizierung Aufschluss über das Sicherheitsniveau des AWS-EU-Netzwerks, das diesen Dienst unterstützt.

Das Zertifikat wurde am 22. September 2026 für Horizon3.ai, Inc. ausgestellt und ist bis zum 22. September 2027 gültig. Die Zertifizierung gilt für Teile des Unternehmens und umfasst das NodeZero-AWS-EU-Netzwerk sowie die Heimnetzwerke der Beschäftigten. Andere NodeZero-Instanzen und von Kunden bereitgestellte NodeZero-Host-Knoten sind nicht von der Zertifizierung abgedeckt.

Über Horizon3

Horizon3, das Unternehmen für KI-native proaktive Sicherheit hinter NodeZero, verschafft Verteidigern einen Vorteil gegenüber Angreifern, indem es Unternehmen ermöglicht, KI mit KI zu bekämpfen. NodeZero, der "World's Best AI Hacker", testet Abwehrmaßnahmen autonom und mit Maschinengeschwindigkeit, deckt ausnutzbare Angriffspfade sicher auf, priorisiert sie, überprüft Behebungsmaßnahmen sofort und ermöglicht so einen kontinuierlichen Kreislauf aus Hacken, Beheben und Überprüfen. Mehr als 7.000 Unternehmen und Organisationen, darunter Verteidigungsbehörden weltweit, Fortune-10-Unternehmen, multinationale Banken und große Gesundheitsdienstleister, vertrauen auf die nachweisbare Sicherheit von Horizon3. Horizon3 wurde kürzlich im Rahmen der Deloitte Technology Fast 500 als das am schnellsten wachsende Cybersicherheitsunternehmen Nordamerikas ausgezeichnet und von Fast Company 2026 zu einem der innovativsten Unternehmen gekürt. Folgen Sie Horizon3 auf LinkedIn und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260928952495/de/

Contacts:

Medienkontakt

Dylan Martinez

press@horizon3.ai