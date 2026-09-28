Bist du dir unsicher, ob dich eine unbekannte Telefonnummer oder eine kuriose Webseite hinters Licht führen sollen? Dann kannst du ein praktisches Tool nutzen, um festzustellen, ob es sich um einen Scam-Versuch handelt. Betrugsversuche über das Internet und Telefon kommen häufiger vor, als du vielleicht denkst. Wie Norton in einem Bericht zeigt, passieren auf der Welt pro Sekunde 174 Scam-Versuche. Wenn auch nur ein Bruchteil der Menschen, die von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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