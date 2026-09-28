PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag einem abermaligen Anstieg der Ölpreise getrotzt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für den globalen Erdölhandel wichtigen Straße von Hormus als nicht annehmbar bezeichnet. Allerdings wird nach Angaben des US-Nachrichtenportals "Axios", das sich auf zwei verschiedene Quellen beruft, bereits ab Montag mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den beiden Kriegsparteien gerechnet.

Der EuroStoxx 50 gab geringfügig auf 6.301,28 Punkte nach. Außerhalb der Eurozone trat der Schweizer Leitindex SMI bei 13.942,91 Punkten nahezu auf der Stelle. Der britische FTSE 100 gab um 0,1 Prozent auf 10.684,88 Punkte nach.

"Insgesamt lässt sich sagen, dass die Wirtschaft widerstandsfähig ist, dass weiterhin in Künstliche Intelligenz investiert wird, und dass Aktien einen wirksamen Schutz vor Inflation bieten", sagte Gilles Guibout, Leiter des Aktienbereichs beim Vermögensverwalter BNP Paribas Asset Management. "Es könnte zwar einen Wendepunkt geben, einen Moment, in dem der Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt der Wirtschaft schadet, aber soweit sind wir noch nicht."/la/he

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