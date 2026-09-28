Das Altersvorsorgedepot könnte die Kundenschnittstelle im Maklervertrieb verändern. Mehr digitale Transparenz, Performance-Daten und Förderthemen schaffen neue Anlässe für Kundeninteraktion. Die Gefahr dabei: Der Kunde könnte eine Beziehung zu einem anderen Anbieter aufbauen. Dass Versicherungsmakler unbedingt auf die Smartphones ihrer Kunden wollten, begann vor einigen Jahren. Makler-Apps und Kundenportale sollten die Kundenschnittstelle sichern. Seither hat sich viel getan. Laut AfW-Vermittlerbarometer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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