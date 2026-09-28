Bitcoin Prognose: 2,4 Milliarden Dollar in einer Woche - reicht das für die 100.000?

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Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 25. September Nettozuflüsse von 2,4 Milliarden Dollar, den stärksten Wochenwert des Jahres 2026. Allein am Montag strömten knapp eine Milliarde Dollar in die Fonds, angeführt von BlackRocks iShares Bitcoin Trust. Diese Welle drehte die Jahresbilanz erstmals ins Positive und glich Monate der Abflüsse aus. Der Kurs stieg auf ein Mehrmonatshoch von 87.270 Dollar, fiel dann aber unter 84.000 Dollar zurück. Die Bitcoin Prognose für Oktober deutet auf 90.000 bis 98.000 Dollar hin, doch die größten prozentualen Gewinne entstehen nicht bei einem 1,7-Billionen-Dollar-Asset.

Bitcoin Prognose: Warum brechen die ETF-Zuflüsse alle Rekorde?

Spot-Bitcoin-ETFs zogen zwischen dem 21. und 25. September rund 2,4 Milliarden Dollar an, so SoSoValue-Daten. Diese Summe übertrifft den bisherigen Jahresrekord von 1,92 Milliarden Dollar aus dem August deutlich. BlackRock führte mit rund einer Milliarde Dollar allein am vergangenen Montag, Fidelity und Morgan Stanley folgten mit eigenen Zuflüssen. Am selben Tag wurden Short-Positionen über 262 Millionen Dollar in einer einzigen Stunde zwangsliquidiert, was die Aufwärtsbewegung zusätzlich beschleunigte.

Die Zuflüsse drehten die Jahresbilanz ins Positive, wie 24/7 Wall St berichtet. Anfang September lagen die Fonds noch mit rund 1,07 Milliarden Dollar im Minus für das laufende Jahr, jetzt stehen sie bei 320 Millionen im Plus, obwohl mehr als die Hälfte aller Handelstage des Jahres Abflüsse verzeichneten. Laut Benzinga notiert Bitcoin bei 84.000 Dollar nach 44 Prozent Quartalszuwachs. Ein Golden Cross vom 11. September und ein bullisches Flaggenmuster stützen den Ausblick, doch die täglichen Zuflüsse fielen zum Wochenschluss bereits wieder deutlich ab.

Analysten rechnen im Basisszenario mit 90.000 bis 98.000 Dollar bis Ende Oktober, bei einer geschätzten Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Im optimistischen Fall sieht Finbold 105.000 bis 120.000 Dollar, Tom Lee sogar 150.000 Dollar langfristig. Doch selbst bei 100.000 Dollar wären das 19 Prozent vom aktuellen Niveau. Solide Rendite für den größten Coin der Welt, aber kein Presale-Einstieg. Die Bewegungen, die Portfolios verändern, finden eine Stufe davor statt.

Warum fällt Pepeto in der Bitcoin Prognose als Presale-Fund auf?

19 Prozent bis 100.000 Dollar sind ein starkes Quartal für Bitcoin. Der Einstieg, der aus kleinen Beträgen Vermögen gemacht hat, liegt in der Phase vor dem Listing. Pepeto liefert dort bereits funktionierende Produkte, bevor der Börsenhandel überhaupt beginnt.

PepetoSwap, die eigene Börse des Projekts, ist live und arbeitet mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap drei Dollar, auf PepetoSwap nichts über die Gasgebühren hinaus. Bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar spart ein Trader 3.000 Dollar gegenüber Uniswap und 2.500 Dollar gegenüber PancakeSwap. Die Börse hat bisher ein tägliches Handelsvolumen von 50 Millionen Dollar erreicht, echtes Kapital in funktionierendem Code.

Der Sicherheitsscanner prüft jeden Token mit 42 Tests und simuliert einen Kauf sowie einen Verkauf, bevor echtes Geld fließt. Unsichere Verträge werden blockiert, ein Score von 6 von 100 bedeutet Falle, und der Handel wird nicht ausgeführt. SolidProof hat den gesamten Code auditiert und die Identität des Teams verifiziert, bevor der Presale startete, sodass Käufer auf eine geprüfte Grundlage vertrauen können.

Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin erschaffen, der ohne jedes Produkt von null auf elf Milliarden Dollar wuchs, mit denselben 420 Billionen Token. Diesmal stehen eine laufende Börse, eine Bridge und ein Scanner hinter dem Projekt. Ein Einstieg über die offizielle Pepeto-Website zum Preis von 0,000000188 Dollar liegt vor jedem Börsenlisting-Preis.

Pepe hat bewiesen, dass die Formel funktioniert, und hat frühen Käufern Renditen gebracht, die noch heute zitiert werden. Dieselbe Person wiederholt es jetzt mit echten Tools, und jede neue Phase wird zu einem höheren Preis verkauft. Das Binance-Listing rückt näher, und wer jetzt kauft, sichert sich den Kurs, bevor der Börsenhandel ihn neu bestimmt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bei 84.000 Dollar beweist, dass Kapital mit voller Kraft zurückkehrt. Doch ein 1,7-Billionen-Dollar-Coin kann die Renditen eines Presale-Tokens vor dem Listing nicht liefern. Als Pepe ohne jedes Tool startete, verwandelten frühe Käufer kleine Beträge in Vermögen. Derselbe Mitgründer wiederholt es jetzt mit einer laufenden Börse, einer Bridge und 10,38 Millionen Dollar an Kapital. Wer heute bei Pepeto zum Presale-Preis einsteigt, positioniert sich vor dem Listing und vor der Masse. Dieses Fenster schließt sich mit jeder verkauften Phase.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht es um den Bitcoin-Kurs im Oktober 2026?

Bitcoin notiert bei 84.000 Dollar mit einem Quartalszuwachs von 44 Prozent. Analysten erwarten im Basisszenario 90.000 bis 98.000 Dollar bis Ende Oktober.

Warum betrachten Trader Pepeto als Alternative zu Bitcoin?

Ein Presale-Einstieg vor einem Börsenlisting bietet das Renditepotenzial, das Bitcoin bei 1,7 Billionen Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr erreichen kann. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.