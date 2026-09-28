Lange Zeit trotzte Deutschlands Leitindex steigenden Ölpreisen, bis schwache US-Börsen zum Handelsende doch noch für Verluste sorgten. Anleger bleiben gegenüber diplomatischen Signalen aus Nahost skeptisch, charttechnisch hielt eine wichtige Unterstützung. Zum Quartalsende rücken Window Dressing und Sparplan-Zuflüsse in den Blick.Der DAX hat am Montag knapp im Minus geschlossen. Lange hielt sich der Leitindex trotz wieder anziehender Ölpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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