Produktive Einsätze des "Agent Studio" von Xceedance haben bereits bei der Inbetriebnahme Effizienzsteigerungen von etwa 35 erzielt, wobei einige frühe Implementierungen durch kontinuierliche Optimierung und operatives Lernen fast 50 erreichen.

Xceedance gab heute bekannt, dass die KI-Orchestrierung messbare Effizienzsteigerungen im laufenden Versicherungsbetrieb erzielt, die durch Orchestrated Intelligence, sein Betriebsmodell, und IAN, sein "Agent Studio" für Versicherungen, bereitgestellt werden.

Im Agentur- und Maklerbetrieb erzielten die auf IAN umgestellten Prozesse ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme eine Effizienzsteigerung von rund 35 %. Mit zunehmender Reife dieser Implementierungen nähern sich einige nun der 50-Prozent-Marke. Das gleiche Muster beobachtet Xceedance bei der Unterstützung des Underwriting-Prozesses für Versicherer im Bereich der Exzedenten- und Surplus-Linien. Das Unternehmen setzt KI zudem in großem Maßstab in der Schadenabwicklung durch externe Dienstleister (Third-Party Administration, TPA) ein, wo das Volumen wiederholbarer Aufgaben groß ist.

Ein wesentlicher Teil der Effizienzgewinne ist darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter von Xceedance die KI-gestützten Arbeitsabläufe kontinuierlich verfeinern indem sie Ergebnisse korrigieren, Ausnahmen beheben, die die KI nicht bewältigen kann, und diese Erkenntnisse in die Arbeitsabläufe und Maklerkonfigurationen einfließen lassen. Mit zunehmender Reife der Prozesse kann ein größerer Anteil der Routinearbeiten automatisch erledigt werden, sodass sich die Teams auf wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren können.

Xceedance setzt KI seit über einem Jahr in allen Geschäftsbereichen ein, und diese Arbeit hat die Art und Weise verändert, wie das Unternehmen seine Angebote verkauft und bepreist. Es vollzieht einen Wandel weg von aufwandsbasierten Verträgen hin zu transaktions- und ergebnisorientierten Verträgen. Kunden zahlen zunehmend für eine ausgestellte Police, einen bearbeiteten Schadenfall oder eine abgewickelte Einreichung, anstatt für geleistete Arbeitsstunden. Xceedance trägt das Risiko, die Arbeit effizienter zu gestalten, und der Kunde sieht den Nutzen im Preis widergespiegelt.

Orchestrated Intelligence vereint menschliches Urteilsvermögen, KI und Software in ein und derselben Aufgabe. Es geht nicht um eine Wahl zwischen diesen drei Komponenten. Jede Aufgabe erhält ihre eigene Kombination, sodass die Arbeit korrekt und zu den niedrigsten Kosten für diese Arbeitseinheit erledigt wird. Die Ermittlung des richtigen Gleichgewichts stützt sich auf das Fachwissen der Versicherungsexperten bei Xceedance, die diese Arbeitsabläufe entwerfen und überwachen.

IAN ist die Plattform, auf der die Agenten erstellt und verwaltet werden. Das zugrunde liegende Prinzip lautet, dass Agenten abgegrenzt sein sollten: Jeder führt eine eng gefasste, klar definierte Versicherungsaufgabe aus, ist registriert und versioniert und kann seine Entscheidungen begründen. Diese Abgrenzung hält zudem die Token-Kosten in den eingesetzten Prozessen niedrig, da jeder Agent nur den Kontext, die Eingabeaufforderungen und die Modellaufrufe nutzt, die für seine Aufgabe erforderlich sind so bleiben die Kosten vorhersehbar.

Gemeinsam haben Orchestrated Intelligence und IAN einen Katalog mit mehr als 120 Versicherungsagenten hervorgebracht, der die Bereiche Schadenbearbeitung, Risikoprüfung, Katastrophenmodellierung, Finanzen und Buchhaltung sowie Datenverarbeitung abdeckt. Jeder Agent wurde für eine einzelne Mikroaufgabe im Versicherungsbereich entwickelt, wie beispielsweise die Klassifizierung eines Antrags, die Extraktion von Feldern aus einer Schadenshistorie oder den Abgleich von Finanzdaten. Der Katalog ist als Standardlösung verfügbar, sodass die meisten Kunden mit Agenten beginnen können, die bereits mit Echtdaten laufen. Er wird kontinuierlich erweitert, da Xceedance IAN auf weitere Versicherungsprozesse und -abläufe anwendet.

"Das Schwierige in der Versicherungsbranche ist nicht, einen Agenten zu entwickeln. Es geht darum, zu wissen, was der Agent tun soll, und dann Hunderte davon zu betreiben, ohne die Kontrolle zu verlieren", sagte Arun Balakrishnan, Group Chairman und Chief Executive Officer bei Xceedance. "Genau dafür haben wir IAN entwickelt. Wir können einen begrenzten Agenten für eine bestimmte Versicherungsaufgabe entwerfen, ihn in den Live-Betrieb überführen und ihn in großem Maßstab verwalten und das innerhalb von Wochen statt Quartalen. Und wir wissen, worauf wir ihn ausrichten müssen, denn wir haben diese Arbeit bereits dreizehn Jahre lang selbst geleistet. Orchestrated Intelligence ist das Bindeglied unsere Teammitglieder, das Agent Studio und die Software liefern gemeinsam das Ergebnis für ein und dieselbe Aufgabe."

Über Xceedance

Seit 2013 ist Xceedance ausschließlich im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung tätig und unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, ihre Arbeitsabläufe durch Orchestrated Intelligence die koordinierte Anwendung von menschlichem Urteilsvermögen, KI und Software zu transformieren. Mit mehr als 5.500 Mitarbeitern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC betreuen wir über 350 Kunden, darunter Rück- und Erstversicherer aus den Bereichen Gewerbe-, Privat- und Spezialversicherungen, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Programmadministratoren, Makler und Vertreter sowie Unternehmen von Lloyd's of London.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.xceedance.com.

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