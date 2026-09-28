Cadillac will in Deutschland stärker angreifen: Mit dem Autohaus Kramm hat die US-Luxusmarke jetzt einen neuen Showroom in Berlin eröffnet und baut damit ihre physische Präsenz aus. electrive war vor Ort und hat mit Gerald Kelleter, Deutschland-Chef von General Motors, exklusiv über die Elektroauto-Strategie von Cadillac, den Ausbau des Vertriebsnetzes und die Frage gesprochen, wie sich die Marke gegen die etablierte Premiumkonkurrenz behaupten will.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net