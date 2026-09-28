© Foto: Jae C. Hong - APCyberangriffe, Stromnetze, Krankenhäuser: Bill Gates hält die Risiken mächtiger KI für real. Trumps Widerstand gegen strengere Regeln hält er für falsch.Den vollständigen Artikel lesen
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Bill Gates warnt vor den realen Risiken leistungsfähiger KI-Systeme, wie etwa Cyberangriffen auf Stromnetze und Krankenhäuser, und fordert daher verbindliche staatliche Regulierungen. Damit widerspricht er frontal dem Kurs von Donald Trump, der strengere Schutzmaßnahmen als „Schwindel“ bezeichnet und befürchtet, dass zusätzliche Regeln die USA im globalen KI-Wettlauf gegenüber China schwächen könnten.
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