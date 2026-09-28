Bedeutet die Buy and Hold Strategie wirklich, Aktien bis in alle Ewigkeit im Depot zu lassen? Selbst Börsenlegende Warren Buffett verkauft seit Quartalen netto mehr Aktien als er kauft und baut massive Cash-Reserven auf. Investor Alex Fischer erklärt im Talk mit Richy Dittrich, warum stures Festhalten bei extremer Überbewertung gefährlich ist. Mithilfe seiner "Gummiband-Theorie" zeigt er, wie Anleger Kennzahlen wie KGV oder KUV nutzen, um teure Aktien zu identifizieren, Buchverluste zu vermeiden und das Portfolio diszipliniert umzuschichten. Zudem beleuchten die beiden anhand einer konkreten Eisenbahn-Aktie, welche Risiken bei Übernahmen und hoher Verschuldung drohen.