Dogecoin Prognose: Wale kaufen 112 Millionen Dollar in DOGE, während der Kurs an 0,10 Dollar scheitert

Anzeige / Werbung

Wal-Wallets haben in nur 96 Stunden Dogecoin im Wert von 112 Millionen Dollar gekauft, doch der Kurs kommt nicht über 0,098 Dollar hinaus. Gleichzeitig verzeichneten DOGE-ETFs mit 2,90 Millionen Dollar ihre bisher stärkste Woche seit dem Start im November 2025. Die kumulierten Netto-Zuflüsse erreichten ein Allzeithoch von 15,27 Millionen Dollar. Doch nicht alle Anbieter sehen den Trend positiv: Bitwise hat seinen DOGE-ETF im September geschlossen. Diese Mischung aus Rekord-Zuflüssen und hartnäckigem Widerstand am Chart macht die Dogecoin Prognose besonders spannend. Anleger fragen sich, ob 0,10 Dollar endlich fällt oder ob der Kurs erneut abprallt. Dieser Artikel zeigt, was die Wal-Aktivität und die ETF-Rekorde für den DOGE-Kurs bedeuten und wo Trader ein Renditepotenzial finden, das DOGE bei dieser Marktkapitalisierung nicht mehr bieten kann.

Was zeigen die Rekord-Zuflüsse und Wal-Käufe für die Dogecoin Prognose?

DOGE-ETFs zogen in der Woche bis zum 25. September netto 2,90 Millionen Dollar an, laut CryptoPotato am 27. September. Das ist die stärkste Woche seit dem Start dieser Fonds im November 2025. Die kumulierten Netto-Zuflüsse kletterten auf ein Allzeithoch von 15,27 Millionen Dollar. Nicht alle Anbieter profitieren allerdings. Bitwise zog sich im September aus seinem DOGE-ETF zurück und schloss den Fonds, weil das Handelsvolumen zu gering blieb.

Die Gesamtrichtung der Kapitalströme zeigt klar nach oben. Wal-Wallets kauften laut Ali Charts in 96 Stunden über 1,14 Milliarden DOGE im Wert von rund 112 Millionen Dollar, wie CoinCentral am 27. September berichtete. DOGE notiert am 27. September bei rund 0,098 Dollar und kämpft mit einem Widerstand, an dem zuvor 28 Milliarden DOGE den Besitzer wechselten. In den vergangenen sieben Tagen legte der Kurs um 11 Prozent zu.

Laut Changelly liegt die September-Prognose bei einem Durchschnitt von 0,102 Dollar und einem Höchstwert von 0,106 Dollar. Ein Schlusskurs über 0,10 Dollar öffnet den Weg Richtung 0,12 Dollar. ETF-Zuflüsse und Wal-Käufe zeigen beide in die gleiche Richtung. Der Ausbruch hängt jetzt davon ab, ob die Kombination aus institutionellem und großem privatem Geld den Widerstand bei 0,10 Dollar durchbricht. Doch die Anleger, die in vergangenen Zyklen die höchsten Renditen erzielten, waren nicht diejenigen, die nach dem grünen Chart einstiegen, sondern die, die vorher positioniert waren.

Ist Pepeto der Token, der liefert, was Meme-Coins nur versprechen?

Die Wal-Aktivität bei DOGE zeigt, dass großes Geld in den Meme-Coin-Markt zurückkehrt. Doch während DOGE mit einer Marktkapitalisierung von Milliarden für jeden weiteren Prozentpunkt frisches Kapital braucht, bietet ein anderes Projekt den Einstieg in einer viel früheren Phase.

PepetoSwap läuft als vollwertige Börse mit null Tauschgebühren. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar an Handelsgebühren, auf PepetoSwap fallen davon null an. Die Börse bietet Market-Orders, Limit-Orders und DCA-Käufe, mit einem eingebauten MEV-Schutz, der standardmäßig aktiv ist. Mehr als 50 Millionen Dollar an täglichem Handelsvolumen sind bereits über die Plattform gelaufen.

Die Cross-Chain-Bridge ist ebenfalls live und bewegt Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden ohne Bridge-Gebühr. Token werden auf der Quell-Chain gesperrt und auf der Ziel-Chain geprägt, sobald der Beweis on-chain bestätigt ist, ohne verpackte Platzhalter-Token.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und das KYC des Teams abgeschlossen, sodass Anleger wissen, dass sowohl die Technik als auch die Identität der Gründer von einer unabhängigen Sicherheitsfirma verifiziert wurden. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin entwickelt. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und genau diese Erfahrung ist der Teil, den die meisten neuen Token nicht vorweisen können.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und der Preis steigt mit jeder neuen Phase. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen. Analysten sehen bei einem Listing ein erhebliches Renditepotenzial im Vergleich zum aktuellen Presale-Preis. Wer heute zu diesem Kurs einsteigt, sichert sich das Potenzial, das nach dem Börsenstart zu einem höheren Preis nicht mehr verfügbar ist.

Warum zeigt die Dogecoin Prognose auf das Presale-Fenster?

Die Dogecoin Prognose zeigt Rekorde bei ETF-Zuflüssen und Wal-Käufen, doch DOGE brauchte Jahre und Milliarden an frischem Kapital, um seinen Höchststand zu erreichen. Pepeto befindet sich in der Phase, in der DOGE war, bevor die Masse den Coin entdeckte, mit einer funktionierenden Börse, einer Bridge und einem Audit. Wer heute über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich das gleiche Renditepotenzial, das frühe DOGE-Käufer hatten, als der Coin noch keinen Cent kostete. Der Presale-Preis liegt deutlich unter dem erwarteten Listingkurs. Dieses Potenzial steht nur zur Verfügung, solange der Presale läuft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Wal-Aktivität für die Dogecoin Prognose?

Wale kauften in 96 Stunden über 1,14 Milliarden DOGE im Wert von 112 Millionen Dollar, während DOGE am Widerstand bei 0,098 Dollar steht. Ein Ausbruch über 0,10 Dollar öffnet den Weg Richtung 0,12 Dollar.

Warum ziehen Presale-Projekte wie Pepeto gerade Aufmerksamkeit an?

Kapital kehrt in den Meme-Coin-Sektor zurück, und frühe Projekte wie Pepeto bieten einen Presale-Einstieg vor dem Börsenstart. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.