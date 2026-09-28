Erstmals erreicht Starship eine Umlaufbahn der Erde und setzt neue Starlink-Satelliten aus. Doch Musks Raumfahrtkonzern holt das Raumschiff früher als geplant zurück - ohne Angabe von Gründen. Das Papier reagiert verhalten.Die SpaceX-Aktie notiert am Montagabend 0,9 Prozent tiefer bei 129,26 Euro. Dabei hat die Riesenrakete Starship bei ihrem 14. Testflug erstmals eine Erdumlaufbahn erreicht und zudem erstmals Starlink-Satelliten der dritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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