Der Düsseldorfer Verpackungsspezialist legt an diesem Mittwoch finale Zahlen für das erste Quartal sowie vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal vor. Unter Anlegern wächst die Hoffnung, dass sich der Nebel über dem Konzern endlich lichtet - die offenen Baustellen von der Refinanzierung bis zur Führungsfrage bleiben jedoch groß.Gerresheimer-Aktien sind am Montag um rund 5,2 Prozent auf 27,50 Euro gestiegen. Zwei Tage vor einem wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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