Larry Ellison hat 67 Millionen weitere Anteile für private Kredite verpfändet, am Kreditmarkt klettern die Ausfallprämien auf Rekordhöhe. Hinzu kommen neue Hackerangriffe auf PeopleSoft sowie eine gedämpfte KI-Stimmung. Aktionäre reagieren zunehmend gereizt.Oracle-Aktien stehen zum Wochenstart erneut unter Druck: Das Papier notierte zuletzt bei 117,59 Euro und damit 2,24 Prozent im Minus. Innerhalb einer Woche summiert sich der Rückgang auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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