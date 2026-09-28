Vaduz (ots) -In Kooperation mit dem europäischen Raumfahrtunternehmen Open Cosmos und unterstützt von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) hat das Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport am Montag, 28. September 2026, den Vaduz Space Dialogue 2026 durchgeführt. Die Veranstaltung in Vaduz brachte hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, Institutionen und der Weltraumindustrie zusammen. Im Fokus stand die Frage, wie unabhängige und staatliche Satellitensysteme zusammenarbeiten können, um die Sicherheit und Resilienz europäischer Satellitenverbindungen sowie Europas Wettbewerbsfähigkeit im Weltraumsektor zu stärken.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich darin einig, dass Europa von einem solchen internationalen Zusammenspiel nur profitieren kann, wenn den Ländern zugleich Staaten die Kontrolle über ihre eigenen Ressourcen, Prioritäten und Sicherheitsanforderungen überlässt. "Liechtenstein möchte dabei ein verlässlicher und konstruktiver Partner sein", betonte Wirtschaftsminister Hubert Büchel im Rahmen der Tagung. "Wir können regulatorische Kompetenz, strategisch wichtige Frequenzressourcen und ein wachsendes nationales Raumfahrtökosystem einbringen."Liechtenstein als verlässlichen Partner etablierenDie Ausrichtung des Vaduz Space Dialogue stellt diesbezüglich ein klares Bekenntnis dar. Sie spiegelt Liechtensteins Anspruch wider, sich als verlässlicher Partner der europäischen Raumfahrtzusammenarbeit zu etablieren, indem das Land einen Beitrag zur europäischen Souveränität, Sicherheit und Resilienz leistet und zugleich seine eigenen, nationalen Ambitionen im Weltraumbereich verfolgt.Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83stephan.jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942597