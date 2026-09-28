Bewährte Hochleistungs-Nickel-Zink-Technologie für In-Rack-Notstromversorgung und kurzfristige Lastspitzen durch KI-Anwendungen

ZincFive, der führende Anbieter von Lösungen auf Basis von Nickel-Zink-Batterien (NiZn) für die sofortige Stromversorgung, hat heute die Erweiterung seines Angebots um In-Rack-Energiespeicher bekannt gegeben. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für Battery Backup Units (BBU) und AI Dynamic Power Modules (DPM), die den sich wandelnden Anforderungen von KI-Rechenzentren an die Energiespeicherung gerecht werden sollen.

KI führt zu höheren Leistungsdichten in den Racks und zunehmend dynamischen Workloads. Damit verändern sich auch die Stromversorgungsarchitekturen von Rechenzentren: Sie müssen sowohl herkömmliche Anforderungen an die Notstromversorgung als auch schnelle, wiederkehrende Schwankungen des Leistungsbedarfs bewältigen. Diese kurzfristigen Lastspitzen können die elektrische Infrastruktur erheblich belasten. Entsprechend wächst der Bedarf an racknahen Stromversorgungslösungen, die schnell, sicher und zuverlässig reagieren können.

Heutige Technologien auf Rack-Ebene erfordern häufig einen Kompromiss zwischen Energiekapazität und schneller Reaktion auf dynamische Lasten. Herkömmliche BBUs sind in erster Linie darauf ausgelegt, die Stromversorgung über eine bestimmte Zeit aufrechtzuerhalten. Kondensatorbasierte Systeme können dagegen schnell auf Laständerungen reagieren, stellen Energie jedoch nur für begrenzte Zeit bereit und lassen sich nur eingeschränkt skalieren. Mit seinen neuen NiZn In-Rack Power Solutions bringt ZincFive seine bewährte Hochleistungs-Nickel-Zink-Technologie direkt ins Rack. Die Lösungen umfassen spezielle BBU- und AI-DPM-Konfigurationen und ermöglichen OEMs und Hyperscalern, je nach Workload, Rack-Design und Stromversorgungsarchitektur flexibel auf die jeweiligen Anforderungen einzugehen.

"KI verändert nicht nur, wie viel Strom Rechenzentren benötigen, sondern auch, wie dieser Strom verbraucht wird", so Tod Higinbotham, CEO von ZincFive. "Mit steigenden Leistungsdichten und zunehmend dynamischen Workloads benötigt die Branche neue Ansätze, die schnelle Reaktionen auf Änderungen des Leistungsbedarfs ermöglichen, ohne Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit oder Flexibilität zu machen. Mit der Nickel-Zink-Technologie von ZincFive direkt im Rack können wir gemeinsam mit Partnern und Kunden etablierte Anforderungen an die Notstromversorgung erfüllen und zugleich neue Herausforderungen durch kurzfristige Lastspitzen bewältigen, während die Architekturen der nächsten Generation Gestalt annehmen."

Die In-Rack-Strategie von ZincFive ist auf unterschiedliche Bereitstellungsmodelle statt auf eine einzige Architektur ausgelegt. Dazu entwickelt das Unternehmen Lösungen, die mit etablierten 48-V-Systemen auf Rack-Ebene kompatibel sind und zugleich neue Sidecar- und Hochspannungsarchitekturen berücksichtigen. Dieser flexible Ansatz ermöglicht Kunden und Partnern, für ihre jeweiligen Systemanforderungen die passende Kombination aus Notstromversorgung und Abfederung von Lastspitzen zu bestimmen.

Nickel-Zink eignet sich besonders für kurzzeitige Hochleistungsanwendungen: Die Technologie ermöglicht hohe Lade- und Entladeraten, bietet ein hohes Maß an Sicherheit und birgt kein Risiko eines thermischen Durchgehens. Diese Eigenschaften werden umso wichtiger, je näher Energiespeicher an hochverdichteter Recheninfrastruktur eingesetzt werden und je häufiger sie auf rasche Schwankungen des KI-bedingten Leistungsbedarfs reagieren müssen. ZincFive prüft zudem modulare und skalierbare Konzepte für unterschiedliche Rack-Geometrien, Kühltechnologien und Systemanforderungen.

ZincFive entwickelt spezielle BBU-Lösungen für etablierte Notstromanwendungen und AI Dynamic Power Modules zur Abfederung kurzfristiger und impulsartiger Lastspitzen. Die zugrunde liegenden Architekturen sind sowohl für heutige Systeme auf Rack-Ebene als auch für die nächste Generation der KI-Infrastruktur ausgelegt.

Die Erweiterung knüpft an die langjährige Erfahrung von ZincFive mit der Bereitstellung von Nickel-Zink-Lösungen für unternehmenskritische Rechenzentren weltweit an. Insgesamt wurden bereits ZincFive-Stromversorgungslösungen mit einer Leistung von mehr als 2 Gigawatt ausgeliefert oder vertraglich vereinbart. Indem ZincFive seine Hochleistungs-Nickel-Zink-Technologie von der USV-Ebene bis ins Rack bringt, deckt das Unternehmen ein breiteres Spektrum der Stromversorgung von Rechenzentren ab von der herkömmlichen Notstromversorgung bis hin zu neuen Anforderungen durch dynamische Lasten.

ZincFive wird auch künftig mit OEMs, Kunden und Branchenpartnern zusammenarbeiten, um Anforderungen zu bewerten und seine In-Rack-Lösungen entsprechend der Entwicklung der KI-Stromversorgungsarchitekturen zu optimieren. Weitere Produktdetails, Spezifikationen und Angaben zur Verfügbarkeit werden im weiteren Verlauf der Entwicklung bekannt gegeben.

Über ZincFive, Inc.

ZincFive ist ein führender Anbieter von Lösungen für die sofortige Stromversorgung geschäftskritischer Infrastrukturen auf Basis von Nickel-Zink-Batterietechnologie. Die vielfach patentierte Nickel-Zink-Technologie des Unternehmens ermöglicht leistungsstarke, sichere, zuverlässige und nachhaltige Energiespeicherlösungen, die auf die Anforderungen moderner Rechenzentren, industrieller Anwendungen und KI-Infrastrukturen zugeschnitten sind. Unter dem Leitgedanken The Power of Good Chemistry unterstützt ZincFive seine Kunden dabei, die Energieversorgung für künftige Anforderungen ohne Kompromisse sicherzustellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im US-Bundesstaat Oregon und betreut Kunden weltweit. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.zincfive.com.

ZincFive und The Power of Good Chemistry sind eingetragene Marken von ZincFive, Inc. und das ZincFive-Logo ist eine Marke von ZincFive, Inc.

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