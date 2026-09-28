DJ Deutsche Bank schließt Aktienrückkauf ab

DOW JONES--Die Deutsche Bank AG hat ihr am 25. August 2026 gestartetes Aktienrückkaufprogramm planmäßig am 25. September 2026 abgeschlossen. Wie Deutschlands größte Bank mitteilte, wurden im genannten Zeitraum insgesamt 15.063.631 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft. Dies entspricht rund 0,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

Der volumengewichtete Durchschnittskurs je Aktie lag bei 33,19 Euro. Daraus ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von rund 500 Millionen Euro.

Der Erwerb erfolgte über eine von der Bank beauftragte Wertpapierhandelsbank im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über bilaterale Handelssysteme (Cboe, Turquoise, Aquis).

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September 28, 2026 12:57 ET (16:57 GMT)

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