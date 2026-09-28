DEN HAAG (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat versichert, dass die Bundesregierung ungeachtet der aktuellen Reformdebatte innerhalb der schwarz-roten Koalition ein verlässlicher internationaler Partner ist. "Die deutsche Regierung ist außenpolitisch voll handlungsfähig", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen Tom Berendsen in Den Haag. Zugleich machte Wadephul deutlich, dass er nicht mit einem schnellen Ende der Diskussionen innerhalb der Regierung rechnet.

Man befinde sich in einer schwierigen Reformsituation, die im Parlament, in der Koalition und auch in der Öffentlichkeit für zahlreiche Diskussionen sorge und sorgen werde, sagte Wadephul. "Niemand kann erwarten, dass das innerhalb von wenigen Tagen aufgelöst wird." Zugleich betonte er: "Aber diese Regierung ist außenpolitisch und europapolitisch - das ist wichtig auch in dieser Zeit - voll handlungsfähig" und trage etwa auch seine Vorschläge zur Reform der Europäischen Union voll mit./bk/ab/DP/he