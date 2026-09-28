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Infosys hat am 22. September eine Partnerschaft mit Chainlink angekündigt, die 1,7 Milliarden Bankkonten weltweit berührt. Doch der Kurs fiel am Tag danach um 4,4 Prozent, weil Trader konkrete Banknamen, Fristen und Gebührenstrukturen vermissten. Gleichzeitig hat LINK seit dem September-Tief bei 10 Dollar rund 40 Prozent zugelegt und notiert wieder bei 14 Dollar. Standard Chartered sieht den Token bis 2030 bei 200 Dollar. Die aktuellen Chainlink News senden widersprüchliche Signale, und genau darin liegt die eigentliche Geschichte. Dieser Artikel ordnet die Daten ein und zeigt, welches Projekt abseits der Schlagzeilen bereits mit fertigen Produkten Renditepotenzial bietet.

Was steckt hinter der Infosys-Partnerschaft in den Chainlink News?

LINK notiert am 27. September bei rund 14 Dollar laut CoinGecko, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 531 Millionen Dollar. Infosys, der IT-Konzern mit über 40 Milliarden Dollar Bewertung, hat am 22. September eine strategische Partnerschaft mit Chainlink angekündigt. Der indische Technologieriese betreibt Bankensoftware für mehr als 1,7 Milliarden Kundenkonten weltweit. Die Partnerschaft umfasst sechs zentrale Chainlink-Produkte, darunter das Cross-Chain Interoperability Protocol.

Doch kein Bankname, kein Zeitplan und keine Gebührenstruktur wurden genannt, wie Yahoo Finance berichtete. LINK fiel am Tag danach um 4,4 Prozent, weil Trader die Nachricht als Vertriebsvorteil für Chainlink Labs werteten, nicht als sofortigen Impuls für den Token. Trotzdem hat LINK seit dem Tief bei 10 Dollar am 16. September 40 Prozent zugelegt.

Standard Chartered sieht LINK bis 2030 bei 200 Dollar. Am 24. September war das Futures-Volumen fünfmal so hoch wie das Spot-Volumen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Chainlink liegt bei rund 10,5 Milliarden Dollar. Bei dieser Größe sind die Kurssprünge, die aus einem kleinen Investment großes Geld machen, schwer zu erreichen. Die Chainlink News zeigen echte Fortschritte bei der institutionellen Anbindung, doch damit LINK profitiert, muss eine Bank den Schalter umlegen. Wer ein höheres Renditepotenzial sucht, schaut dorthin, wo der Markt noch nicht hingeschaut hat.

Pepeto: Das Presale-Projekt mit drei fertigen Produkten

Chainlink hat mit Infosys die Reichweite, aber noch keine Bank, die den Schalter umlegt. Ein anderes Projekt steht am genau entgegengesetzten Punkt: Infrastruktur fertig, Produkte live, Token noch im Presale.

Pepeto wurde für den Käufer gebaut, der die Daten liest, bevor er auch nur einen Cent investiert. PepetoSwap betreibt eine gebührenfreie Börse ohne Swap-Kosten und ohne versteckte Abzüge. Der Käufer zahlt die Gasgebühr, und das ist alles. Bei Uniswap kosten 200 Trades zu je 5.000 Dollar insgesamt 3.000 Dollar an Gebühren, bei PepetoSwap kostet jeder einzelne null Dollar.

Über ein Jahr täglichen Handelns summieren sich die gesparten Gebühren auf mehr, als die meisten Menschen für eine Autofinanzierung ausgeben. Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token begrenzt, und ein wöchentlicher Burn reduziert die verfügbare Menge stetig. Die Mechanik aus sinkendem Angebot und wachsender Nachfrage folgt einem Prinzip, das Märkte historisch am stärksten belohnen. Der Gründer des allerersten Pepe-Tokens steht hinter diesem Projekt. Ein Entwickler von Binance schreibt den Code.

Vor dem Start des Presales hat die Sicherheitsfirma SolidProof jede Zeile des Codes überprüft und bestätigt, dass die gesamte Codebasis sicher ist, und den Bericht öffentlich zugänglich gemacht. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und jede neue Phase wird teurer. Wer heute einsteigt, kauft auf dem niedrigsten Niveau, das es je geben wird, und sichert sich damit das größte Renditepotenzial. Kein anderer Token in dieser Preisklasse kommt mit drei fertigen Produkten und einem Team, das diesen Weg bereits einmal gegangen ist. Der frühe Einstieg ist auf der Pepeto-Website möglich.

Fazit

Die Chainlink News dieser Woche zeigen, dass institutionelles Interesse an Krypto-Infrastruktur wächst. Doch bei über 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bietet Chainlink die stetige, langsame Art von Rendite, ein Vielfaches des Einsatzes ist rechnerisch kaum noch möglich. Das höchste Renditepotenzial liegt dort, wo die Masse noch nicht hingeschaut hat. Pepeto liefert eine gebührenfreie Börse, einen Risiko-Scanner und eine Brücke über fünf Blockchains mit 10,38 Millionen Dollar im Presale als Beweis. Wer jetzt einsteigt, kauft auf dem günstigsten Niveau, das dieser Token je haben wird. Das Zeitfenster steht offen, alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Chainlink News im September 2026?

Infosys hat am 22. September eine Partnerschaft mit Chainlink angekündigt und will sechs zentrale Produkte in seine Bankensoftware für 1,7 Milliarden Kundenkonten übernehmen. LINK stieg seit dem September-Tief um 40 Prozent auf rund 14 Dollar.

Warum wird Pepeto neben Chainlink News beobachtet?

Pepeto bietet drei fertige Produkte zum niedrigsten Presale-Preis und damit ein Renditepotenzial, das bei etablierten Coins mit Milliarden-Bewertung nicht mehr erreichbar ist. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.