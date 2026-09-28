Das intelligente Energiemanagementunternehmen Eaton (NYSE:ETN) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme der COL Group aus dem "Power Opportunities"-Portfolio von Oaktree unterzeichnet hat. Die COL Group ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Mittelspannungs-Stromverteilung, darunter SF6-freie Schaltanlagen, Technologien zur Netzautomatisierung und modulare Stromversorgungssysteme. Durch die Übernahme wird Eaton seine Kompetenzen im Bereich der Energieverteilung sowie seine Produktionskapazitäten in Europa ausbauen und so besser in der Lage sein, die wachsende Nachfrage in den Märkten für Rechenzentren und Energieversorger zu bedienen.

"Die COL Group ergänzt unsere Technologien, Fertigungskapazitäten und unser technisches Know-how in Europa, sodass wir hier unsere Präsenz verstärken können", sagte Omar Zaire, President, EMEA Region, Corporate and Electrical Sector, Eaton. "Mit der Akquisition können wir Energieversorgern und Rechenzentrumskunden ein noch umfassenderes Portfolio an resilienter, nachhaltiger Energieinfrastruktur und integrierten Stromversorgungslösungen vom Netz bis zum Chip anbieten."

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Eaton die COL Group zu einem Unternehmenswert von €810 Millionen übernehmen. Die COL Group rechnet für das Jahr 2027 mit einem Umsatz von €250 Millionen.

Die COL Group ist ein Industriekonzern mit über einem Jahrhundert Erfahrung, der sich auf Lösungen für die Stromverteilung spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und unterhält Standorte in Turin, Mailand, Bergamo und Catania in Italien.

Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen unterliegt, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir entwickeln Produkte für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie, den gewerblichen und institutionellen Bereich, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt und Mobilität. Wir lassen uns von unserem Engagement leiten, richtig und nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden beim Energiemanagement zu helfen heute und in Zukunft. Durch Fokussierung auf die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung, tragen wir dazu bei, die dringendsten Herausforderungen des Energiemanagements zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und kommenden Generationen aufzubauen.

Eaton wurde 1911 gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich ändernden und expandierenden Bedürfnissen unserer Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Umsatz von 27.4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 180 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze bezüglich der geplanten Übernahme der COL Group und deren Auswirkungen auf Eaton in der EMEA-Region. Diese Aussagen sind mit Vorsicht zu betrachten und unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Eaton liegen. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen: die Auswirkungen von Übernahmen, Joint Ventures und Investitionen sowie die Integration übernommener Unternehmen; Störungen durch Naturkatastrophen, Streiks, Kriege, geopolitische Instabilität und/oder Konflikte, politische Unruhen, terroristische Aktivitäten, wirtschaftliche Umbrüche oder Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit, die sich auf unsere Produktionsstätten auswirken; hohe Inflation oder Engpässe bei Rohstoffen, Energie, Komponenten und/oder Arbeitskräften oder ähnliche Herausforderungen für unsere Kunden; die Abhängigkeit von Lieferanten bei der Bereitstellung von Rohstoffen, Komponenten und Dienstleistungen; die Entwicklung und der Einsatz künstlicher Intelligenz in unseren Geschäftsabläufen, einschließlich potenzieller Auswirkungen auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und unseren Ruf; Dienstunterbrechungen, Datenkorruption, -verlust oder -beeinträchtigung, Netzwerksicherheit und damit verbundene betriebliche Auswirkungen aufgrund von Cyberangriffen; wetterbedingte Störungen sowie regulatorische, marktbezogene und gesellschaftliche Reaktionen auf solche Störungen; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, zu gewinnen, weiterzubilden, zu motivieren und zu binden; unsere Fähigkeit, die geplante Ausgliederung unseres Mobilitätsgeschäfts und dessen Fusion mit Dana innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt abzuschließen; Auswirkungen auf den Aktienkurs und die Endmärkte aufgrund technologischer Umbrüche; Volatilität der Endmärkte; die fortgesetzte erfolgreiche Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer oder verbesserter Produkte; geopolitische, wirtschaftliche oder sonstige Risiken, die sich aus weltweiten oder regionalen wirtschaftlichen Bedingungen ergeben; den globalen Charakter von Eatons Geschäftstätigkeit und die Anfälligkeit gegenüber wirtschaftlicher und politischer Instabilität, einschließlich Krieg oder bewaffneter Konflikte sowie Änderungen staatlicher Gesetze, Vorschriften und Richtlinien; Änderungen der Handelspolitik einzelner Länder, einschließlich der Verhängung von Sanktionen oder Zöllen; Änderungen unserer Steuersätze oder der für unser Geschäft geltenden Steuergesetze und -vorschriften; Regeln, Vorschriften, Prüfungen und Untersuchungen sowie damit verbundene Compliance-Risiken, die mit der Tätigkeit als Auftragnehmer staatlicher Stellen verbunden sind; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; Rechtsstreitigkeiten und Umweltvorschriften, die sich auf unser Geschäft auswirken sowie die sonstigen Risikofaktoren, die im zuletzt von Eaton bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Jahresbericht auf Formular 10-K und den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q erörtert werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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