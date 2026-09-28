Nach einer Korrektur von mehr als -50% vom Rekordhoch bis ins laufende Frühjahr hinein hat die Check Point Software-Aktie zuletzt zunehmend Bodenbildungsansprüche angemeldet. Dabei entwickelte sich sogar die Struktur eines aufsteigenden Dreiecks mit der entscheidenden Hürde bei 138,18 US$. Zum heutigen Wochenstart kommt der Titel jedoch erneut zurück und notiert bei rund 130,70 US$. Damit steht die Formation wieder auf dem Prüfstand und ein neuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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