Solana Prognose: Rekord-ETF-Tag und eine Million Aktien-Holder - doch wer steigt hier noch früh ein?

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Am 25. September flossen 86,67 Millionen Dollar an einem einzigen Tag in US-Solana-ETFs, der stärkste Einzeltag seit Einführung der Fonds im Oktober 2025. In derselben Woche überschritten die tokenisierten Aktien auf Solana erstmals eine Million Holder-Adressen. SOL notiert bei rund 121 Dollar und hat seit dem Augusttief mehr als 20 Prozent zugelegt. Die Solana Prognose für Oktober bewegt sich laut Changelly zwischen 121 und 140 Dollar. Doch bei über 71 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung stellt sich die Frage, wieviel Aufwärtspotenzial für neue Käufer bleibt. Dieser Artikel zeigt, wo die Daten stehen und wo sich Kapital stattdessen positioniert.

Was treibt die Solana Prognose in dieser Woche nach oben?

Laut SoSoValue flossen am 25. September insgesamt 86,67 Millionen Dollar netto in die US-Solana-ETFs, ein neuer Tagesrekord, wie KuCoin berichtete. Bitwises BSOL führte mit 55,73 Millionen Dollar und verwaltet nun über 1,2 Milliarden Dollar Gesamtvermögen. In der gesamten Woche flossen 188,21 Millionen Dollar in alle sieben SOL-ETFs, die größte Wochensumme seit Auflegung der Fonds.

Parallel überschritten die Holder tokenisierter Aktien auf Solana erstmals eine Million Adressen, wie CryptoBriefing berichtete. Am 1. September lagen sie noch bei 425.000, ein Anstieg von über 135 Prozent in einem Monat. Das Gesamtvolumen tokenisierter Aktien erreichte mit 684 Millionen Dollar einen Rekord, ein Plus von 47 Prozent in drei Wochen, getrieben durch die tokenisierte NVIDIA-Aktie NVDAx und neue Listings wie Nike.

Zwölf Wochen in Folge verzeichneten die SOL-ETFs positive Zuflüsse. Die kumulierten Nettomittelzuflüsse erreichen nun 1,61 Milliarden Dollar. Doch bei 121 Dollar und über 71 Milliarden Marktkapitalisierung ist das Renditepotenzial für neue Käufer begrenzt. Die Wallets, die in früheren Zyklen die höchsten Renditen erzielten, kauften, bevor die breite Öffentlichkeit aufmerksam wurde.

Ist Pepeto der Presale, den Solana-Prognose-Beobachter im Blick haben sollten?

Solanas Rekorde bestätigen die Stärke der Blockchain. Doch wer heute nach dem nächsten frühen Einstieg sucht, findet ihn bei 121 Dollar pro Token nicht mehr. Das Kapital, das auf maximales Potenzial abzielt, bewegt sich deshalb in Vorverkäufe, wo die Marktkapitalisierung noch minimal ist und der Abstand zum Listing-Preis am größten bleibt.

Pepeto greift den Token-Handel an der Stelle an, die bei jedem Trade Geld kostet, nämlich bei den Gebühren. PepetoSwap, die eigene Börse des Projekts, erhebt null Prozent Swap-Gebühren. Ein Trade über 1.000 Dollar auf Uniswap verliert 3 Dollar an Gebühren, derselbe Trade auf PepetoSwap verliert nichts. Wer in einem Monat 200 Transaktionen mit je 5.000 Dollar Volumen abwickelt, spart insgesamt 3.000 Dollar ein. Diese Börse ist keine Ankündigung, sondern eine laufende Plattform.

Die integrierte Bridge verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in weniger als 60 Sekunden und erhebt dafür null Dollar an Gebühren. Ein Lock-and-Mint-System hält das Gesamtangebot konstant. Falls ein Transfer fehlschlägt, macht das System den Lock automatisch rückgängig. Die meisten Bridges verlangen zwischen 15 und 50 Dollar pro Transfer, bei Pepeto fallen keine Kosten an.

Bevor der Vorverkauf startete, ließ das Team jeden einzelnen Smart Contract durch SolidProof prüfen und die eigene Identität offenlegen, was genau das Risiko ausschaltet, an dem frühere Presales gescheitert sind. Hinter dem Projekt steht der Entwickler, der den allerersten Pepe-Token auf den Markt brachte und damit eine ganze Coin-Kategorie anstieß. Im technischen Team arbeitet ein früherer Experte von Binance an der Weiterentwicklung der Plattform.

Auf der offiziellen Pepeto-Website liegt der aktuelle Presale-Preis bei 0,000000188 Dollar, und bisher hat die Community mehr als 10,38 Millionen Dollar eingezahlt. Die Wallets, die solche Kennzahlen in früheren Zyklen früh verfolgten, sicherten sich in der Regel das größte Renditepotenzial, bevor der Markt den Wert erkannte.

Fazit

Die Solana Prognose stützt sich auf Rekorde bei ETFs, tokenisierten Aktien und Stablecoins. SOL bei 121 Dollar spiegelt den aktuellen Wert wider, doch bei dieser Marktkapitalisierung ist das Potenzial für Vervielfachungen begrenzt. Die Wallets, die 10,38 Millionen Dollar in den Pepeto-Presale bewegt haben, prüften laufende Tools und geprüfte Verträge, bevor sie einen Dollar überwiesen. Der Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website bietet das Renditepotenzial, das nur ein Vorverkaufspreis vor der Börsennotierung ermöglicht. Jede neue Stufe im Presale hebt den Preis, und die Differenz zum späteren Listing-Kurs schrumpft mit jedem Tag.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie lautet die SOL-Kursprognose für Oktober 2026?

Changelly prognostiziert eine Spanne von 121 bis 140 Dollar. Zwölf aufeinanderfolgende Wochen mit positiven ETF-Zuflüssen und kumulative Nettomittelzuflüsse von 1,61 Milliarden Dollar stützen den Aufwärtstrend.

Warum ziehen Presale-Käufer Pepeto gelisteten Coins vor?

Pepeto bietet eine laufende Börse mit null Gebühren, eine Cross-Chain-Bridge und geprüfte Verträge durch SolidProof, alles zum Presale-Preis vor dem Listing. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.