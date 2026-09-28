XRP News heute: Bitget-Hack kostet 157 Mio. Dollar in XRP, doch der Kurs hält 1,47 Dollar

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Können Hacker 103 Millionen XRP im Wert von 157 Millionen Dollar stehlen und der Kurs steigt trotzdem um 4 Prozent am nächsten Tag? Genau das ist passiert, als Bitget den größten Kryptoangriff des Jahres 2026 meldete. Der Hacker hat 83 Millionen Dollar in gestohlenen XRP weiterbewegt, und Ripple kann die Token nicht einfrieren. XRP fiel über das Wochenende auf 1,47 Dollar, zeigt aber auf Wochenbasis ein Plus von 7,53 Prozent. Peter Brandt veröffentlichte ein Chart mit einem inversen Kopf-Schulter-Muster nahe 1,52 Dollar. Die XRP News bewegen sich damit zwischen Sicherheitsbedenken und technischem Ausbruchspotenzial.

XRP News aktuell: Bitget-Hack und technischer Ausbruchsversuch bei 1,52 Dollar

Bitget bestätigte am 24. September einen Sicherheitsvorfall mit einem Gesamtschaden von 387,5 Millionen Dollar. 103 Millionen XRP bildeten laut The Crypto Basic den größten Einzelposten unter den gestohlenen Vermögenswerten. Der Hacker bewegte 83 Millionen Dollar in XRP aus drei Wallets weiter, während 75 Millionen Dollar in Konten verbleiben, die nach XRPL-Regeln nicht eingefroren werden können. Ripple kann natives XRP nicht direkt einfrieren, und solange der Angreifer die Token privat hält, gibt es keinen Mechanismus zum Eingreifen.

Bitgets CEO Gracy Chen bestätigte laut CoinDesk, dass der Schutzfonds mit über 464 Millionen Dollar den Verlust abdeckt, und die Börse plant die stufenweise Wiederaufnahme der Auszahlungen ab dem 28. September. Trotz des Hacks stieg XRP am 25. September auf 1,55 Dollar und legte 4 Prozent zu. Peter Brandt veröffentlichte ein Chart, das ein inverses Kopf-Schulter-Muster nahe 1,52 Dollar zeigt, und die Zone zwischen 1,50 und 1,55 Dollar dient gleichzeitig als Nackenlinie und als horizontaler Widerstand, der 2026 bei jedem Erholungsversuch gehalten hat.

XRP-ETFs verzeichneten 76 Millionen Dollar Wochenzuflüsse, ein starkes Signal für ein neu eingeführtes Produkt. Gleichzeitig zeigt die Nachrichtenlage rund um XRP, dass der Markt zwischen Hack-Folgen und Ausbruchspotenzial schwankt. Anleger suchen deshalb nach Einstiegen, bei denen der Code vor dem Kauf geprüft wurde, nicht erst nach einem Angriff.

Warum Pepeto in den XRP News als Alternative mit geprüftem Code auftaucht

Der Bitget-Hack macht deutlich, dass unabhängig geprüfte Verträge keine Option sind, sondern Voraussetzung. Genau hier setzt Pepeto an, denn SolidProof hat den gesamten Code verifiziert, bevor der erste Dollar in den Presale floss.

Was Pepeto von jedem anderen Meme-Token unterscheidet, ist die aktive Infrastruktur, die dahinter läuft. Es betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen verschiedenen Blockchains ohne Kosten bewegt. Ein Risiko-Scorer bewertet jeden Trade, bevor er durchgeführt wird, und gibt Haltern ein klares Bild davon, was sie kaufen. Der Presale läuft bereits, und Pepeto hat ernsthaftes Käuferinteresse angezogen, denn mehr als 10,38 Millionen Dollar sind von Wallets eingegangen, die den Abstand zwischen Presale-Einstieg und Börsenkurs kalkulieren.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat das Projekt aufgebaut, und dieser Hintergrund bedeutet, dass die Plattform von jemandem entworfen wurde, der weiß, was Hochvolumen-Börsen brauchen. Die Pepeto-Website zeigt, wie der Presale Phase für Phase gefüllt wird, wobei jede Runde mehr Kapital anzieht als die vorherige. Die Bridge löst das Problem festsitzender Token, und der Risiko-Scorer zeigt die Gefahrenstufe jedes Trades an, bevor er stattfindet. Diese Werkzeuge existieren und funktionieren jetzt, was Pepeto vor Meme-Coins stellt, die mit nichts als einem Token und einem Versprechen starten.

Vor dem Start des Presales hat SolidProof jede Zeile des Vertragscodes geprüft und bestätigt, dass die technische Umsetzung mit den Angaben des Teams übereinstimmt. Der Gesamtvorrat liegt bei 420 Billionen Token, und der Presale-Preis von 0,000000188 Dollar pro Token ist der einzige Einstieg, der vor dem erwarteten Binance-Listing existiert. Die Differenz zwischen diesem Presale-Preis und dem Kurs, den ein Börsenlisting setzen dürfte, ist das Renditepotenzial, das Käufer jetzt kalkulieren. Dieses Einstiegsfenster schließt sich, sobald der Presale ausverkauft ist.

Fazit

Die jüngsten Entwicklungen rund um XRP zeigen, dass selbst etablierte Token nicht vor Sicherheitsrisiken geschützt sind, und genau deshalb fließt Kapital jetzt in Projekte mit geprüftem Code und echtem Renditepotenzial. Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto mit einer Bridge, einem Risiko-Scorer und einem erwarteten Binance-Listing aufgebaut. Der Presale-Preis liegt weit unter dem Niveau, das ein Listing setzen dürfte, und genau dieser Abstand macht den Einstieg jetzt so attraktiv. Wer wartet, zahlt den Börsenkurs. Dieses Fenster bleibt nicht offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet der Bitget-Hack für XRP-Halter?

Die gestohlenen 103 Millionen XRP entsprechen nur 3,8 Prozent des täglichen Handelsvolumens. Bitgets Schutzfonds deckt den Verlust ab, und der Kurs hielt sich über 1,47 Dollar.

Warum zieht Pepeto Kapital während der Marktkorrektur an?

Pepeto bietet einen festen Presale-Einstieg mit Cross-Chain-Bridge und Risiko-Scorer, von SolidProof geprüft und von einem Binance-Experten aufgebaut. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.