XRP Prognose aktuell: 7 Prozent Wochenplus trotz 387 Millionen Dollar Bitget Hack

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XRP legt in einer Woche 7,53 Prozent zu und notiert am 28. September bei 1,52 Dollar, doch am Ende der Woche traf schwerer Verkaufsdruck den Kurs. Der D'CENT Wallet Hack kostete 12,4 Millionen XRP aus 7.393 Wallets, und der Bitget Angriff umfasst 387,5 Millionen Dollar in gestohlenen Kryptowährungen. Die XRP Prognose steht vor der Frage, ob Käufer diese Unsicherheit überwinden. Technisch bewegt sich der Kurs zwischen 1,30 und 1,60 Dollar. Während große Coins um ihre Niveaus ringen, sammelt ein Vorverkauf im Hintergrund über 10 Millionen Dollar ein, und jede Runde, die schließt, nimmt den heutigen Preis vom Tisch.

XRP Prognose unter Druck: D'CENT Hack, Bitget Angriff und die Schlüsselmarken

XRP notiert am 28. September bei 1,52 Dollar und hat über die Woche 7,53 Prozent zugelegt, doch gegen Ende kippte die Dynamik. Am 15. September begann eine Angriffswelle auf D'CENT App Wallets, bei der Angreifer kompromittierte private Schlüssel nutzten. Bis zum 25. September wurden 12,4 Millionen XRP aus 7.393 Wallets gestohlen laut Coinpedia. In der ersten Welle räumten die Angreifer 3,6 Millionen XRP aus 1.682 Wallets in unter drei Stunden. Der Wochengewinn war trotzdem der stärkste Sieben Tage Lauf seit Monaten, getrieben von echter Spot Nachfrage.

Am 24. September traf der Bitget Hack die Branche. Angreifer bewegten 351,6 Millionen Dollar aus den Hot Wallets der Börse laut CoinDesk. XRP und Ether machten den größten Anteil aus. Bereits 83 Millionen Dollar in gestohlenem XRP wurden weiterbewegt, und 75 Millionen sitzen in Wallets, die nach den Regeln des XRP Ledger niemand einfrieren kann. Bitget erhöhte die Schadensschätzung auf 387,5 Millionen Dollar.

Trotzdem stieg der Kurs am 25. September auf 1,55 Dollar, was echte Kaufnachfrage zeigt. Das Open Interest für XRP Futures auf Binance erreichte 600 Millionen Dollar, den höchsten Stand seit Januar. Bei 95 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht jeder weitere Dollar Kursgewinn mehr Kapital als der vorherige. Diese Dynamik hat bereits im August Kapital aus großen Coins in frühe Projekte verschoben, und genau das treibt Geld in Einstiege, bei denen derselbe Betrag einen anderen Hebel hat.

Pepeto: Der Einstieg, den die XRP Rallye nicht mehr bieten kann

Wer einem Schwergewicht wie XRP nach 7 Prozent Plus hinterherläuft, kauft Bewegung, die schon passiert ist. Pepeto ist der Einstieg, der noch nicht gelaufen ist, und genau darin liegt der Unterschied.

Das System beginnt mit dem gebührenfreien Cross Chain Swap, der die volle Größe jeder Position über jede Kette bewahrt, weil null Gebühren bedeuten, dass nichts auf dem Weg verloren geht. Was der Swap schützt, liest der PepetoAI Risiko Scorer und bewertet jede Position, bevor Kapital fließt. Weil Gelegenheiten selten auf der Kette liegen, auf der man steht, trägt die Cross Chain Bridge diese Positionen dorthin, wo der Handel lebt.

Die tägliche Nutzung dieser Schleife erzeugt tägliche Nachfrage nach dem Token, und deshalb haben mehr als 10,38 Millionen Dollar den Weg in den Vorverkauf gefunden. Der Kopf hinter Pepeto hat den originalen Pepe Token gebaut. SolidProof hat den Smart Contract vollständig geprüft, bevor der Vorverkauf eröffnet wurde, und bestätigte die Sicherheit der gesamten technischen Grundlage. Bei 0,000000188 Dollar pro Token, gestützt auf 420 Billionen festes Gesamtangebot, das wöchentliche Verbrennungen weiter schrumpfen, liegt der Einstieg offen, aber nicht mehr lange.

Der Vorverkauf ist auf der offiziellen Pepeto Website zugänglich. Die Börse funktioniert bereits, die Werkzeuge sind gebaut, und das erwartete Binance Listing ist das Ereignis, das Volumen und Aufmerksamkeit zusammenführt. Jede geschlossene Runde hebt den Preis, und wer wartet, zahlt mehr.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen Markt, der bei 95 Milliarden Dollar nur noch begrenzt wachsen kann, doch im Vorverkauf liegt das Kalkül anders. Über 10,38 Millionen Dollar sind eingeflossen, der Preis steigt mit jeder Phase, und der Moment, in dem der freie Markt übernimmt, rückt näher. Die Positionen, die in jedem Zyklus am meisten bewirkt haben, wurden vor dem Listing aufgebaut, nicht danach. Wer jetzt den Vorverkaufspreis sichert, steht vor dem Übergang vom festen Einstieg zum offenen Handel. Dieses Fenster schließt sich.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die Sicherheitsvorfälle für den XRP Kurs?

XRP hielt sich trotz D'CENT Hack und Bitget Angriff über 1,45 Dollar, was echte Kaufnachfrage zeigt. Die Spanne liegt zwischen 1,30 und 1,60 Dollar, ein Ausbruch über 1,60 Dollar öffnet den Weg Richtung 1,70 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Meme Token mit gebührenfreiem Swap, KI Risiko Scorer und Cross Chain Bridge, entwickelt vom Pepe Mitgründer, zu Vorverkaufspreisen vor dem erwarteten Binance Listing zugänglich. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto Website.