Vancouver, British Columbia, 28. September 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ - freut sich, ein operatives Update zu den Aktivitäten in seinem Silber-Gold-Bergbaukomplex Guitarra im Estado de México, Mexiko, zu geben.

Der Durchsatz in der Aufbereitungsanlage von Guitarra hat sich nach den Erweiterungsmaßnahmen der Phase 1 an den bestehenden Brech- und Mahlkreisläufen deutlich erhöht. Die Tagesproduktion hat ein stabiles Niveau von bis zu 720 Tonnen pro Tag ("tpd") erreicht. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 40 % gegenüber der bisherigen Nennkapazität von 500 tpd. Weitere Maßnahmen zur Kapazitätserhöhung sind nach der Inbetriebnahme der neuen 11x12-Kugelmühle geplant.

Greg Liller, Chief Operating Officer und Executive Chairman, erklärte: "Wir treiben unsere Erweiterungen der Phasen 1 und 2 in Guitarra weiter voran. Mit der nun installierten neuen Kugelmühle hat Sierra Madre auch den Untertagebau beschleunigt. Wir haben mit den Erdarbeiten für die genehmigte Erweiterung der Trockenhaldenanlage begonnen, einem Schlüsselelement unseres Phase-2-Plans zur Steigerung des Durchsatzes auf 1.200 tpd bis 1.500 tpd. Wir freuen uns darauf, den Markt auf dem Laufenden zu halten, während wir auf die Phase-2-Erweiterung zusteuern."

Die Fundamentarbeiten und die Installation der 11x12-Kugelmühle sind abgeschlossen. Für das Fundament und die Zementunterlage waren 400 Kubikmeter Zement sowie 16 Tonnen Stahlbewehrung erforderlich.

Abbildung 1: Neue Kugelmühle installiert

Der Einbau des Antriebsmotors, der Zyklone und der Messtechnik ist im Gange; die Inbetriebnahme ist für November 2026 vorgesehen. Diese Kugelmühle soll zusammen mit den bereits vorhandenen Anlagen das für Phase 2 angestrebte Ziel einer Mahlkapazität von 1.200 tpd bis 1.500 tpd erreichen - und zwar mehr als acht Monate vor dem geplanten Termin.

Erschließung von Coloso und Nazareno

In allen drei Minen innerhalb von La Guitarra - Guitarra, Nazareno und Coloso - wurde der Stollenbau beschleunigt, um die erweiterte Anlage mit Erz zu versorgen. Seit Juni 2026 wurden etwa 2,6 Kilometer Stollen fertiggestellt. Da vom Zugangsebene 180 aus sowohl vertikale als auch abwärts führende Förderrampen vorgetrieben werden, wird erwartet, dass dieser Rampenbau die Erschließung weiterer Produktionsbereiche ermöglicht. Seit Juli 2026 wurden über 800 Meter Zugangs- und Produktionsstollen fertiggestellt. Basierend auf der Mineralressourcenschätzung von 2023 belief sich die gemessene Ressource bei Nazareno auf 309.877 Tonnen mit einem Gehalt von 215 g/t Silber und 0,55 g/t Gold, was 257 g/t AgEq entspricht. Die abgeleiteten Ressourcen belaufen sich auf 753.784 Tonnen mit einem Gehalt von 229,2 g/t Silber, 0,29 g/t Gold, was 251 g/t AgEq entspricht(1) . AgEq wurde bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 77,27:1 berechnet. Die Abstimmung mit den bisherigen tatsächlichen Abbauergebnissen hat höhere Goldgehalte ergeben.

Guitarra-Erschließung

In der Mine Guitarra wurden seit Juni 2026 über 1,5 Kilometer Stollenausbau fertiggestellt. Die Arbeiten im unteren zentralen Bereich der Mine wurden beschleunigt, und dieser Bereich liefert nun einen bedeutenden Anteil des Aufbereitungsguts. Die für die Inbetriebnahme der Großlagerstätte "Los Angeles" erforderlichen Erschließungsarbeiten wurden in Angriff genommen. Die neue Konzeption soll künftig einen leichteren Zugang und Transport sowie geringere Abbaukosten ermöglichen. Die Erschließung und Entwässerung der Bereiche San Raphael I und II wurde durch den Kauf zusätzlicher Pumpen beschleunigt. Der aktuelle Abbauplan sieht vor, dass bis Ende Oktober 2026 die erste Produktion aus den hochgradigeren Blöcken erfolgt.

Erschließung des Ostdistrikts

Das Unternehmen prüft zudem die Möglichkeit, einen kleinen Teil des Ostdistrikts in die Produktion zu überführen. In Santa Ana wurde ein vorläufiger Abbauplan fertiggestellt, und das Unternehmen erwägt, im Jahr 2027 mit dem Bau eines Stollenportals zu beginnen. Die Mineralisierung in Santa Ana ist breit angelegt, und der Abbau ist mittels Langlochbohrverfahren geplant. Die Ressourcenschätzung für 2023 für die Lagerstätte Santa Ana beläuft sich auf 761.292 Tonnen in der Kategorie "gemessen" mit einem Gehalt von 159 g/t Silber und 0,19 g/t Gold bzw. 174 g/t AgEq. Die abgeleitete Ressource beträgt 544.892 Tonnen mit einem Gehalt von 178 g/t Silber, 0,13 g/t Gold und einem AgEq-Gehalt von 188 g/t(1) . AgEq berechnet bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 77,27:1.

Trockenlager-Absetzbecken

Die Vorarbeiten für die vollständig genehmigte Erweiterung der Abraumhalde in Phase 4 haben begonnen. Gemäß den Anforderungen der SEMERNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, der mexikanischen Bundesbehörde, die für Umweltgenehmigungen zuständig ist ) wurden die Bäume vermessen und zum Fällen markiert sowie die erforderlichen Unterlagen eingereicht. Die Rodung der Bäume und der Vegetation ist für Oktober geplant. Die Ausschreibungsunterlagen für die Erdarbeiten wurden erstellt und versandt; der Einsatz des ausgewählten Auftragnehmers ist für November 2026 geplant. Die erste Bauphase besteht aus drei Teilen mit einer Kapazität von 877.000 Tonnen. Die Gesamtkapazität innerhalb des genehmigten Bereichs liegt in der Größenordnung von über 5.000.000 Tonnen.

(1) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung für La Guitarra aus dem Jahr 2023: Bei der Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") befolgt. Die Ressourcenmodelle von 2023 verwendeten nominale Cutoff-Gehalte, die auf Abbau- und Aufbereitungskosten von 50 US-Dollar für den Cut-and-Fill-Abbau und 38 US-Dollar pro Tonne für den Langlochabbau basieren. Eine netto auszahlbare Ausbeute von 70 % (historische Anlagenausbeute zuzüglich einer Rückstellung für Schmelzabzüge, Veredelungskosten und Konzentrattransport). Silberpreis von 22 US-Dollar und Goldpreis von 1.700 US-Dollar sowie ein Gold-Silber-Verhältnis von 77,27:1. Die Untersuchungsergebnisse wurden auf 825 g/t für Silber und 6,55 g/t für Gold begrenzt. Variabler Cutoff-Gehalt je nach Lagerstätte: Nazareno und Coloso - Blockmodell mit einem Cutoff-Gehalt von 135 AgEq und einer minimalen tatsächlichen Mächtigkeit von 1 m; Guitarra - Polygonalschätzungen mit einem Cutoff-Gehalt von 135 g/t AgEq und einer minimalen horizontalen Breite von 1 m; Los Angeles - Blockmodell für Langlochabbau mit einem COG von 90 g/t AgEq; Mina De Agua - Polygonale Schätzung für den Ostbezirk mit einem COG von 135 g/t AgEq oder 90 g/t AgEq und einer horizontalen Mächtigkeit von > 2 m; für die Abraumhalden wurde ein COG von 30 g/t AgEq zugrunde gelegt. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine wirtschaftliche Rentabilität auf. Aufgrund von Rundungen können die Zahlen nicht genau übereinstimmen. Die Schätzung der Mineralressourcen kann wesentlich beeinflusst werden durch: Annahmen zu Metallpreisen und Wechselkursen; Änderungen der lokalen Interpretationen der Geometrie und Kontinuität der Mineralisierung; Änderungen der Gehaltsbegrenzung, der Dichte und der Domänenzuordnung; Änderungen der geotechnischen, bergbaulichen und metallurgischen Annahmen zur Ausbeute; die Fähigkeit, Umwelt- und andere behördliche Genehmigungen aufrechtzuerhalten, sowie die Fähigkeit, die gesellschaftliche Akzeptanz für den Betrieb zu wahren. Eine Kopie des NI 43-101-Berichts für das Jahr 2023, erstellt von TechSer Mining Consultants Ltd. ("TechSer") aus Vancouver, B.C., durch David Thomas, P.Geo. und QP Geology, sowie Cristian Garcia, P.Eng. und QP Mining, mit dem Titel "La Guitarra Mineral Resource Estimate - Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de México, Mexiko" mit Stichtag 24. Oktober 2023, ist auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens unter https://sierramadregoldandsilver.com/presentations/NI-43-101-La-Guitarra-Mineral-Resource-Estimate.pdf verfügbar

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf den Betrieb, die Exploration und die Erschließung seines Bergbaukomplexes Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko konzentriert. Die Mine Guitarra ist ein genehmigter Untertagebau, zu dem eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 tpd gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Im Juni 2026 schloss Sierra Madre die Übernahme der Silbermine Del Toro ab und erweiterte damit sein auf Mexiko ausgerichtetes Silber- und Goldportfolio um eine ehemals produzierende, vollständig genehmigte Anlage.

Das Unternehmen hält zudem das über 2.600 ha große Tepic-Projekt, das eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource beherbergt.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven sowie Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Vorstandsvorsitzender und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsmaßnahmen durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Betriebsphasen sowie den Ergebnissen von Testabbau und -aufbereitung. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Bergbaukomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutegrades der Mineralien oder der Kosten für diese Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte sowie eines höheren technischen Risikos eines Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen worden wäre und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

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QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86016Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86016&tr=1



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