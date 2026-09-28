Eli Lilly (LLY): GLP-1-Boom, starke Pipeline und Ausbruchs-Setup!

Steht der nächste Rekord-Ausbruch unmittelbar bevor?

Rückblick

Nach der Korrektur ausgehend von den Rekordhochs oberhalb von 1.275 USD im August, konnte die Aktie im Bereich von 1.125 bis 1.150 USD einen festen Boden ausbilden. Mittlerweile hat sich der Kurs zurück über die kurz- und mittelfristigen Durchschnitte EMA 20 & EMA 50 gekämpft.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 28.08.2026, Kürzel: LLY Kurs: 1191.94 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die orange Horizontallinie markiert den maßgeblichen Widerstand bei 1.190 USD. Ein dynamischer Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke aktiviert das Kaufsignal mit Zielen in Richtung der Jahreshochs bei 1.292 USD. Zur Begrenzung des Risikos bietet sich der Supportbereich um 1.150 USD an, wo auch die gleitenden Durchschnitte stützen.

Mögliches bärisches Szenario

Rutscht die Aktie wieder unter den EMA 20 und EMA 50 verliert das Setup sein positives Momentum. Fällt der Kurs anschließend unter das jüngste Zwischentief bei 1.113 USD, wird das Breakout-Setup komplett entkräftet und es droht eine Ausweitung der Korrektur.

Meinung

Eli Lilly bleibt das Schwergewicht im globalen Pharmasektor (Marktkapitalisierung von über 1 Billion USD). Die fundamentale Wachstumsgeschichte basiert auf mehreren Säulen: Der Nachfrageboom nach Adipositas- und Diabetes-Medikamenten ist ungebrochen. Mit diesen Präparaten erzielt Lilly zweistellige Milliardenumsätze bei hohen Margen. Über die Abnehmspritzen hinaus baut das Unternehmen seine Position in der Diabetologie und in der Behandlung von Alzheimer stetig aus. Trotz des starken Volumenzuwachses geraten die effektiven Verkaufspreise unter Druck. Angesichts der hohen Bewertung reagiert die Aktie empfindlich auf mögliche Lieferkettenengpässe oder klinische Studienergebnisse der Konkurrenz.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.05 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.68 Mrd. USD

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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