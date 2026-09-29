Azalea Vision hat den ersten Patienten in seine NOA-Proof-of-Concept-Studie aufgenommen und damit das klinische Programm des Unternehmens auf den Weg gebracht.

Die Studie untersucht eine "Novel Optical Aperture" (NOA) in einer Kontaktlinse bei zwei Patientengruppen: Keratokonus- und Presbyopie-Patienten.

Die Ergebnisse der klinischen Studie sollen als Grundlage für die geplante erste Bewertung am Menschen der vollständig integrierten Plattform für intelligente Kontaktlinsen von Azalea in Europa und den Vereinigten Staaten dienen.

Azalea Vision, ein belgisches Healthtech-Unternehmen, das die erste intelligente Kontaktlinse für medizinische Zwecke entwickelt, gab heute bekannt, dass es den ersten Patienten in seine NOA-Proof-of-Concept-Studie aufgenommen hat. Die Studie markiert den Beginn des klinischen Programms von Azalea, nachdem das Unternehmen für den Accelerator des Europäischen Innovationsrats (EIC) ausgewählt wurde.

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Novel Optical Aperture smart lens

Die Studie wird bei Visser Contact Lenses (Niederlande) und am Universitätsklinikum Antwerpen (UZA, Belgien) durchgeführt. Sie untersucht eine Kontaktlinse mit einer präzise positionierten Öffnung dem optischen Prinzip, das den Kern der adaptiven intelligenten Linse von Azalea bildet -, um Aberrationen höherer Ordnung bei Keratokonus zu reduzieren und die Nahsicht bei Presbyopie zu verbessern.

"Für Menschen, die mit Keratokonus und Presbyopie leben, können bessere optische Lösungen im Alltag einen echten Unterschied bewirken. Wir sind stolz darauf, an diesem ersten klinischen Schritt mitzuwirken und dazu beizutragen, dass ein innovativer, auf Kontaktlinsen basierender Ansatz den Patienten, die ihn benötigen, nähergebracht wird", sagte Esther-Simone Visser, CEO von Visser Contact Lenses.

"Die Aufnahme des ersten Patienten in die Studie ist ein wichtiger Meilenstein. Fundierte klinische Belege sind unerlässlich, und diese Proof-of-Concept-Studie ist ein sorgfältig konzipierter erster Schritt, um zu beurteilen, ob eine neuartige optische Öffnung in einer Kontaktlinse das Sehvermögen dieser Patientengruppen sicher und nachhaltig verbessern kann", erklärte Prof. Carina Koppens, Leitende Prüfärztin am Universitätsklinikum Antwerpen (UZA).

"Die planmäßige Aufnahme des ersten Patienten stellt das optische Prinzip unserer intelligenten Linse in der Praxis auf die Probe und schafft die klinische Grundlage für unsere vollständig integrierte Plattform", sagte Andrés Vasquez Quintero, Mitbegründer, CEO und CTO von Azalea Vision. "Gemeinsam mit den Partnern, die sich uns für die nächste Phase anschließen, treiben wir diese Technologie zum Wohle der Patienten voran."

Über Azalea Vision

Azalea Vision ist ein belgisches Healthtech-Unternehmen, das die erste Plattform für intelligente Linsen in medizinischer Qualität entwickelt, wobei adaptive Optik, Mikroelektronik, Flüssigkristalltechnologie und Konnektivität integriert werden, um Sehstörungen zu behandeln und eine auf Tränenflüssigkeit basierende Gesundheitsüberwachung zu ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2021 als Spin-off von imec und der Universität Gent gegründet.

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